Milei “está acabando con el cine argentino”, afirmó el director del Festival de San Sebastián

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, dijo que las políticas del gobierno de Javier Milei están “destruyendo la cultura” y “acabando” con el cine argentino al presentar un adelanto de la programación de la edición número 72 de la muestra, la más importante del calendario cinematográfico anual para el mundo de habla hispana.

Las declaraciones de Rebordinos, una de las voces más escuchadas por la industria del cine de toda Iberoamérica, coincidieron con el anuncio de toda la programación hecha en España que formará parte de las secciones oficiales de San Sebastián 2024. Entre ellas hay dos largometrajes que contaron con participación argentina y participarán de las competencias oficiales de la muestra: Los domingos mueren más personas, de Iair Said (en la sección Horizontes Latinos), y La llegada del hijo, de Cecilia Atán y Valeria Pivato (en New Directors).

José Luis Rebordinos, en la ceremonia de apertura de San Sebastián 2023 ANDER GILLENEA - AFP

“Sinceramente, la política del gobierno de Milei no pude ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular. El año pasado, en esta época, había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que pudo sobrevivir es el que pagan las plataformas”, afirmó Rebordinos.

También vaticinó que este año el festival volverá a tener una fuerte presencia argentina a partir de “las películas que se han acabado a finales del año pasado y a principios de este año”. Pero advirtió que en 2025 la situación será muy distinta porque “obviamente la política del gobierno de Milei es una política de ir destruyendo la cultura y al cine argentino, está acabando con él”.

Una imagen del actor Marcelo Subiotto en San Sebastián 2023, donde ganó el premio a la mejor interpretación, el último galardón importante cosechado por el cine argentino ANDER GILLENEA - AFP

En la edición 2023 de San Sebastián, el cine argentino obtuvo su último galardón internacional importante gracias a Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat, que obtuvo dos de los premios más destacados de la sección oficial: mejor guión y mejor interpretación para Marcelo Subiotto. En total fueron 15 las películas argentinas que participaron el año pasado en las distintas competencias del certamen.

Títulos confirmados

Para la muestra de este año, que se realizará entre el 20 y el 28 de septiembre, San Sebastián ya confirmó dos primeros títulos con participación argentina. Los domingos mueren más personas, del multifacético Iair Said, actor, autor, director, productor y experto en casting (su último trabajo en este terreno fue La sociedad de la nieve), está protagonizado por el propio Said, Rita Cortese, Juliana Gattas (la cantante de Miranda!) y la chilena Antonia Zegers, y llegará a la competencia de Horizontes Latinos después de haber sido seleccionada para participar del Festival de Cannes 2024 en la sección ACID. Narra las peripecias que vive un joven judío que regresa a la Argentina desde Italia, donde se encontraba haciendo un posgrado en comunicación, a raíz del fallecimiento de su tío.

En cuanto a La llegada del hijo, esta historia sobre el reencuentro de una madre y su hijo luego de salir de prisión marca el regreso de Atán y Pivato a la competencia de San Sebastián después de una primera participación en 2017 con La novia del desierto. El elenco de esta nueva película del dúo de directoras está encabezado por Maricel Alvarez, Angelo Mutti Spinetta y Cristina Banegas.

Rebordinos es una figura muy cercana al cine argentino y de frecuente presencia en Buenos Aires, sobre todo cada vez que se realiza a comienzos de diciembre Ventana Sur, el mercado de compra y venta de películas más importante de América latina . En la edición 2023 de ese encuentro fue el curador de la sección Blood Window, una reconocida plataforma dedicada al estímulo de nuevas producciones ligadas al terror y al cine fantástico, y recibió un reconocimiento como “amigo del cine argentino” de manos del entonces ministro de Cultura Tristán Bauer.

Es la segunda vez que una personalidad destacada de los festivales de cine más importante se pronuncia públicamente sobre la situación actual que atraviesa el cine argentino con críticas al gobierno de Milei. En abril pasado, al presentar la programación de Cannes 2024, la máxima autoridad artística de ese festival, Thierry Frémaux (otro habitual visitante de nuestro país) dijo: “Un cine nacional es parte del alma nacional. Y el alma de la Argentina por supuesto que es la música y la literatura, pero también es el cine. Por eso es importante que el nuevo presidente garantice la existencia del cine argentino”.

