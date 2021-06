Murió Ned Beatty, un reconocido actor que fascinó a varias generaciones

Cuenta una de las tantas leyendas de Hollywood que cuando el actor Ned Beatty, fallecido ayer a los 83 años, tuvo que audicionar por el papel del despiadado ejecutivo televisivo Arthur Jensen en el film Poder que mata su motivación y convencimiento de que el personaje era suyo eran tales que para lograr que el guionista Paddy Chafesky y el director Sidney Lumet lo eligieran, les mintió descaradamente diciendo que tenía una oferta más redituable para hacer otra película. “Estaba mintiendo como una serpiente y creo que les gustó el hecho de que intentara la estrategia”, recordó el actor en el libro de 2014 Mad as Hell: The Making of Network and the Fateful Vision of the Angriest Man in Movies, escrito por Dave Itzkoff. Esa misma energía que le puso a conseguir el papel luego se la imprimió a su famoso monólogo en el que intenta convencer al personaje central de la trama, Howard Beale (Peter Finch), de que el creciente poder de las corporaciones no solo es inevitable sino una buena noticia.

Poder que mata y La violencia está en nosotros lo consagraron en el cine Michael Buckner - WireImage

Para muchos actores esa secuencia ya ameritaba un lugar de privilegio en el olimpo cinematográfico y sin embargo Beatty hizo toda una carrera con personajes secundarios que en algún momento del relato se roban el foco de atención para hacerlos inolvidables. Nacido en 1937 en Louisville, Kentucky, el actor debutó en teatro a los 19 años y pasó la primera década de su carrera trabajando en los escenarios regionales hasta que en 1972 consiguió su primer papel en cine en la producción La violencia está en nosotros, de John Boorman, dónde compartía escenas con Burt Reynolds y Jon Voight. Aquel personaje le aseguró un lugar en Hollywood confirmado por su nominación al Oscar como mejor actor de reparto por Poder que mata en 1976.

Ned Beatty fue un gran talento que además era conocido como uno de los actores más trabajadores de Hollywood Stephen Shugerman - Getty Images North America

Con más de 160 personajes entre el cine y la TV, en su momento era conocido como el actor más trabajador de la industria audiovisual, que incluyeron participaciones en series como La ley del revolver, M*A*S*H, Las calles de San Francisco, Alfred Hitchcock Presenta, Roseanne y Homicidio: vida en las calles, entre muchas otras. Entre sus películas más destacadas aparecen Nashville de Robert Altman, Todos los hombres del presidente y las dos entregas de Superman en las que encarnó a Otis, el fiel segundón del Lex Luthor que interpretaba Gene Hackman.

Desde los años setenta, Beatty nunca dejó de trabajar participando de al menos tres o cuatro proyectos a la vez y siempre, por más modesto o limitado que fuera su tiempo en pantalla, aportaba su especial talento para mostrar irreverencia, cobardía y un apenas velado resentimiento según el papel lo requiriera. Y eso fue también lo que hizo en los últimos años de su carrera cuando le tocó interpretar a uno de los villanos más conmovedores del cine: Lotso, el veterano oso de peluche de Toy Story 3 al que le prestó su voz que podía ir de los tonos más benévolos y campechanos a uno amenazante en cuestión de segundos.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project