Netflix: las principales películas estrenadas en febrero

La La Land, uno de los estrenos de febrero

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2020 • 16:04

Para febrero, la plataforma de streaming decidió incorporar a su catálogo historias de amor narradas de modo muy original y adaptaciones de romances young adult que muchos fanáticos estaban esperando. Estas son las principales películas que se estrenaron en la plataforma en febrero:

*LA LA LAND

Trailer La la land - Fuente: YouTube 02:12

Video

El virtuosismo que Damien Chazelle ya había desplegado en Whiplash alcanzó otras dimensiones en La La Land, su película consagratoria. Nominada a 14 premios Oscar, el realizador se dio el gusto en este film de homenajear a emblemáticos musicales -desde Los paraguas de Cherburgo hasta West Side Story-, también mostrando todo lo que conlleva querer triunfar en el cine y cómo es el dificultoso camino para lograrlo. Chazelle ha contado en reiteradas ocasiones que La La Land es un homenaje a los soñadores y, en este caso, los protagonistas que buscan conquistar sus deseos son Mia (Emma Stone, ganadora del premio de la Academia por su interpretación) y Sebastian (Ryan Gosling), una aspirante a actriz y un músico en busca de una oportunidad que se encuentran en el momento ideal para apoyarse en ese recorrido de superación personal, para luego advertir que la vida es mucho más compleja que simplemente llegar a la meta.

*MAGIC MIKE XXL

Trailer de Magic Mike XXL - Fuente: YouTube 01:26

Video

La secuela de la interesante película de Steven Soderbergh -de quien también se incorporó al catálogo de Netflix su flamante largometraje, La lavandería- se centra en el road trip que entablan Mike y sus amigos hacia su destino final: el show consagratorio, tres años después de los sucesos del primer film. En dos de sus paradas obligadas, en Jacksonville y Savannah, el grupo se reencuentra con amistades del pasado mientras intentan mejorar como bailarines. A diferencia del film original, aquí se nota la falta de foco. Mientras que Soderbergh apuntaba a mostrar los pormenores de un microcosmos con agilidad, aquí el realizador Gregory Jacobs y el guionista Reid Carolin no consiguen que la secuela funcione como una obra autónoma sobre el valor de la camaradería en un contexto más intimista. Sin embargo, sí podemos rescatar la divertida interpretación de Joe Manganiello, y de un Channing Tatum que ya había demostrado en la primera entrega -basada parcialmente en su vida antes de convertirse en actor- que puede llevar adelante una película a base de carisma y timming cómico.

*A TODOS LOS CHICOS 2: P. D. TODAVÍA TE QUIERO

A todos los chicos de los que me enamoré, la secuela - Fuente: Netlix 01:32

Video

Netflix eligió el mes ideal para el estreno de la anticipada secuela de A todos los chicos de los que me enamoré, ese éxito inesperado que llegó a la plataforma en 2018 y que catapultó a la fama a Noah Centineo y Lana Condor, al tiempo que demostró que el servicio de streaming estaba apoyando buenos exponentes de la comedia romántica contemporánea. PD. Todavía te quiero está basada en la segunda novela de la exitosa trilogía de Jenny Han, fue adaptada nuevamente por Sofia Alvarez (apuntalada por J. Mills Goodloe), pero no dirigida por Susan Johnson sino por Michael Fimognari. En esta segunda vuelta -y habrá una tercera, que ya fue filmada- Lara Jean Covey (Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) comienzan a disfrutar plenamente de su noviazgo, con las clásicas citas, y sin conflictos en el medio. El drama adolescente se desata cuando reaparece John Ambrose, uno de los receptores de las cartas de Lara Jean, quien reconecta con la joven después de muchos años y la confunde momentáneamente. El rol lo personifica Jordan Fisher, cantante y actor reconocido por las series Teen Wolf y The Secret Life of the American Teenager. "¿Puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez?", adelanta la sinopsis de Netflix sobre el hilo argumental de esta secuela. Este mes sabremos la respuesta.

*ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS

Escena de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos - Fuente: YouTube 02:05

Video

Es imposible sintetizar todo lo que aborda esta magistral película escrita por el magnífico Charlie Kaufman y dirigida por el no menos brillante Michel Gondry. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos no solo se sostiene con el paso del tiempo, sino que podríamos decir que su esencia es precisamente la de perdurar por la atemporalidad de su relato. ¿Quién no se identificaría con la necesidad de borrar a alguien de su mente para que su ausencia duela menos? En esa disyuntiva se encuentra la pareja compuesta por Joel (Jim Carrey, excelente) y Clementine (Kate Winslet, nominada al Oscar por un papel por el que debería haber alzado la estatuilla) cuando se separan, tras notar que todo lo que amaban del otro es lo que comienza a exasperarlos. Más allá de la parte técnica -que es indudablemente notable-, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos se convirtió en un film de culto sobre qué haríamos si la vida nos presenta una segunda oportunidad, con lo que implica volver a atravesar esos altibajos propios de una relación. No borrar el dolor, sentirlo. Ese mensaje sobrevuela esta obra maestra sobre la complejidad de la mente humana -obsesión de Kaufman- y lo maravilloso que es conectarse con el otro.

*VIOLET Y FINCH

Al igual que A todos los chicos de los que me enamoré, Violet y Finch está basada en una novela de romance young adult dirigida a un público teen, escrita por Jennifer Niven, cuyo título original es All The Bright Places. La propia autora adaptó su obra con la colaboración de la experimentada Liza Hannah, y al proyecto se incorporó el director Brett Healy. La historia se centra en la relación de Violet Markey (Elle Fanning) y Theodore Finch (Justice Smith), quienes alteran indefectiblemente sus vidas al ayudarse en sus respectivas luchas. Ambos jóvenes lidian con problemas psicológicos -aspecto que la novela pone en primer plano, como forma de borrar los estigmas- y se acompañan en los momentos dolorosos que sus condiciones les generan. Sin embargo, como el título del libro lo indica, lo importante es encontrar los "lugares brillantes" dentro de ese panorama que parece, a priori desalentador.

*DÍA DE LOS ENAMORADOS

Día de los enamorados - Trailer - Fuente: YouTube 01:30

Video

La primera entrega del tríptico "de las fechas importantes" dirigido por el fallecido realizador Garry Marshall ( Beaches, Mujer bonita) transcurre, claro, en el Día de los Enamorados y con enfoque coral. Se trata de una comedia romántica con muchos desniveles propios de la diversidad de sus segmentos y del talento de quienes los comandan. Ambientada en Los Ángeles, el film narra diferentes historias de amor con trazo grueso, desde la relación entre una operadora sexual y un joven al que le cuesta lidiar con el trabajo de su novia (interpretados por Anne Hathaway y Topher Grace), hasta un vínculo prohibido por las reglas sociales entre un deportista y su pareja (Eric Dane y Bradley Cooper). Si bien todas las viñetas tenían potencial para un buen desarrollo, al ser tantas ninguna adquiere profundidad, y el guion de Katherine Fugate resulta vacuo. Como siempre, Marshall logró reunir un cast de estrellas, con los nombres de Julia Roberts, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Héctor Elizondo, y Kathy Bates, entre muchas otras figuras invitadas como la cantante Taylor Swift.