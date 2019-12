Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en noviembre

El irlandés, uno de los estrenos del mes

27 de diciembre de 2019

Seguramente noviembre sea uno de los meses más importantes para Netflix porque se estrena su largometraje más ambicioso: El irlandés, dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci. Esa película, sin embargo, es la punta de lanza de un nuevo período de estrenos para todos los gustos, que también marca la llegada de un esperado documental centrado en Diego Maradona.

El irlandés (Ya disponible)

La llegada de El irlandés, con De Niro, Pesci y Pacino bajo las órdenes de Scorsese es uno de los eventos cinematográficos más importantes de 2019, que irónicamente, se estrena principalmente en formato doméstico ( en Argentina se podrá ver en pantalla grande en el festival de cine de Mar del Plata). El veterano director se vuelve a reunir con dos de sus actores fetiche y con quienes realizó probablemente las mejores piezas de su filmografía. Esta vez, la historia gira alrededor de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda guerra mundial que comienza a trabajar para el crimen organizado y pronto se convierte en un implacable asesino a sueldo. En su vejez, el hombre recuerda los vaivenes de su vida a lo largo de décadas pasadas, y el inesperado papel que jugó en la desaparición de Jimmy Hoffa.

Cuando Scorsese no encontraba ningún estudio que quisiera invertir en el proyecto fue Netflix la empresa que se arriesgó a financiar la ambiciosa pieza del autor. El principal motivo que acobardada a los inversores tenía que ver con las técnicas de rejuvenecimiento digital que debía aplicarle a los protagonistas, considerando que la historia transcurre mayoritariamente hace sesenta y cincuenta años. El film está basado en el libro I Heard You Painted Houses: Frank "The Irishman" Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa, y que cuenta las memorias de Sheeran como hombre armado de la familia mafiosa Bufalino.

Por su tono decididamente crepuscular, por marcar quizá la última reunión de De Niro, Pesci y Scorsese, y por ser el cierre simbólico de una trilogía iniciada con Buenos Muchachos y continuada por Casino, las expectativas con El irlándes son gigantescas y quienes ya pudieron verla aseguran que se trata de una verdadera obra maestra. Con este largometraje, Netflix acaricia como nunca la posibilidad de arrasar en los Oscar el próximo año, consolidándose como una prestigiosa productora cinematográfica (para la pantalla chica).

El rey (Ya disponible)

Es indudable que Timothée Chalamet es uno de los actores más importantes de su generación. El artista que capturó la atención del público y la crítica con Llámame por tu nombre y Lady Bird, y que se prepara para estrenar en pocas semanas una nueva versión de Mujercitas es el protagonista de otra gran apuesta de la plataforma streaming. En este film, Chalamet se convierte en el rey Enrique V de Inglaterra, un joven que luego de la muerte de su padre es arrastrado a la posición de convertirse en monarca absoluto, sin sentir por ese trono demasiado interés. La buena vida se termina para el joven rey y pronto descubre sobre sus hombros el peso de dirigir una nación y las consecuencias de un salvaje enfrentamiento político y bélico.

El largometraje es dirigido por David Michod a partir de las piezas de William Shakespeare sobre Enrique V. El director hace foco exclusivamente en el personaje Chalamet, ensamblando un coming of age basado en intrigas palaciegas y la lucha por el poder, una fórmula que al actor le va a la perfección. Con la producción de Brad Pitt, El rey también brinda la posibilidad de ver a Timothée junto a su pareja, la actriz Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, y con quien inició un romance en la producción de este proyecto.

Maradona en Sinaloa (Ya disponible)

Los documentales centrados en Diego Maradona generan un interés inmediato y, en mayor o menor medida, todos son exitosos entre el público. Por ese motivo, Netflix lanza este mes un film que se centra en esa figura al frente de los Dorados de Sinaloa, el club de fútbol mexicano que Maradona dirigió durante dos años. El futbolista dejó una huella imborrable en su paso por ese equipo y este documental se centra justamente en tomar el período que el Diez estuvo allí trabajando y convirtiéndose rápidamente en un ídolo absoluto.

La música del terremoto (Ya disponible)

A un año de convertirse en la nueva Tomb Raider, Alicia Vikander lidera un proyecto absolutamente distinto al de las aventuras de Lara Croft. La música del terremoto cuenta la historia de Lucy (Vikander), una mujer estadounidense que se encuentra viviendo en Tokyo. Ambientada en los años ochenta, la película es un thriller centrado en la relación de Lucy, un fotógrafo japonés (Naoki Kobayashi) y Lily (Riley Keough), una joven que poco después de llegar a Japón desaparece misteriosamente. Ese episodio tiene consecuencias concretas en Lucy, y la incertidumbre con respecto a su paradero afectará a la protagonista de distintas maneras.

Para Wash Westmoreland, el director de La música del terremoto, trabajar con Vikander fue un verdadero lujo y en varias oportunidades destacó el compromiso de ella con el proyecto. Al tratarse de una trama que transcurre en Japón, buena parte de la película está hablada en japonés, por lo que la actriz debió aprender de memoria numerosos parlamentos en ese idioma.

American Son (Ya disponible)

Basada en la obra homónima de Broadway, American Son cuenta la desesperada espera de una madre cuyo hijo adolescente desapareció y del que no se sabe absolutamente nada. La actriz Kerry Washington se pone en la piel de una atormentada protagonista que debe aguardar en una comisaría algún tipo de noticia con respecto al paradero de su hijo. A lo largo de la historia, ella deberá lidiar contra diversos prejuicios y contra un sistema burocrático que tensa aún más una situación de enorme angustia. American Son es una película amarga que sorprende por su final y que, por otra parte, demuestra que Washington (una de las caras más cotizadas de la pantalla chica gracias a Scandal), bien puede sostener el peso de un relato muy difícil de sobrellevar.

La leyenda de Klaus (Ya disponible)

Desde sus primeros pasos, La leyenda de Klaus es uno proyecto atípico dentro del catálogo de Netflix porque se trata del primer largometraje animado realizado en España para esa plataforma. Hasta el momento, la señal streaming produjo varios films en ese país (como Elisa y Marcela o Fe de erratas), pero este lanzamiento marca la primera apuesta por el cine de animación español. Aquí el héroe es Jesper, un joven estudiante de la academia postal que al convertirse en el peor promedio de su clase, lo envían a un destino que nadie desea (y que a nadie le importa): el circulo polar ártico. En ese lugar no hay demasiado movimiento de cartas, y el protagonista no tarda en aburrirse y pensar en abandonarlo todo, pero la situación cambia cuando conoce a un misterioso hombre llamado Klaus. Él tiene un talento notable para construir juguetes y cuando el joven cartero descubre eso, le propone comenzar a regalar esos muñecos artesanales a los niños del lugar, dándole inicio al mito de Santa Claus. El film fue dirigido por Sergio Pablos, uno de los creadores de la saga de Mi villano favorito, y en la versión para Latinoamérica, el cantante Sebastián Yatra es el encargado de prestarle su voz a Jesper, el protagonista de la historia.

Navidad en África (Ya disponible)

Porque no solo se puede vivir de Scorsese y de amargos dramas familiares, Navidad en África es la propuesta romántica que Netflix preparó para noviembre. La protagonista de la historia es Kate ( Kristin Davis), una mujer que decide celebrar junto a su esposo una segunda luna de miel en África, pero su marido tiene otros planes y le pide el divorcio. A pesar de esto, Kate sigue adelante sola y se va de viaje, según lo planeado. Sin embargo, su vida cambia de rumbo cuando conoce un orfanato de elefantes y a Derek ( Rob Lowe), un piloto con el que al principio no congeniará. Sin embargo, ambos ayudarán a un pequeño elefante que quedó huérfano y mediante esa relación, Kate pondrá en la balanza si está llevando la vida que desea o es hora de tomar decisiones más arriesgadas.