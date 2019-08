PASO 2019: cuándo abren los cines y los teatros

La actividad en las salas de cine será normal después de las 18, en la ciudad de Buenos Aires, algunas cadenas tendrán programación habitual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 19:34

El festival y mundial Tango Buenos Aires, que comenzó el último jueves y se extenderá hasta el 21 de este mes no tiene actividades programadas para el día en que se votan las PASO. Los conciertos, las charlas, las exposiciones, las clases de baile y las milongas se retoman el lunes.

Sí se realizará normalmente el concierto -el último de diez- de la banda uruguaya No Te Va Gustar en el Teatro Gran Rex. Por el lado de las salas del "off" de la música, Café Vinilo tienen para este domingo dos funciones programadas: el pianista André Marques (miembro de la banda de Hermeto Pascoal) presentará música propia junto a varios invitados, como Hernán Jacinto (piano), Ana Archetti (voz) y Juan Pablo Di Leone (flauta). Y en el restó de Vinilo se realizará una nueva función del ciclo Todo ConCuerda. Esta vez será con el ecléctico cuarteto Enelotromundo, integrado por Mariela Meza (viola), Cecilia García (violín), Gerardo De Mónaco (contrabajo) y Pablo Enelotromundo (cello, voz y composición). Por el lado del jazz, Bebop (Moreno 364) ofrece su espectáculo Jazz At The Movies, a las 21.

Ninguno de los teatros oficiales tendrá actividad el domingo. No habrá funciones en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro Colón, en el Centro Cultural San Martín, y el Cervantes. En las salas teatrales independientes y las de la calle Corrientes, las funciones se realizarán normalmente luego de las 18.

Los complejos cinematográficos, en su gran mayoría, abrirán sus puertas luego del cierre de los comicios, con las funciones programadas habitualmente. La cadena Cinemark-Hoyts abrirá en sus salas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta normalmente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Rosario y Santa Fe abrirán desde las 21 (las funciones de trasnoche funcionarán normalmente). La sala del Malba tendrá su primera función a las 18, con Las facultades.