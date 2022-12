Pochoclo y aire: 6 estrenos de cine para disfrutar en enero

escuchar

Animación, aventuras, comedia, drama, acción, suspenso, fantasía, romance y hasta terror se hacen presentes en las carteleras de cine y prometen un verano a puro estreno. Aprovechá los beneficios de Club LA NACION para disfrutar estas películas en la pantalla grande (y con aire acondicionado y un buen balde de pochoclo).

Animación: Gato con Botas, el último deseo

Después de 10 años de espera, llega una nueva aventura del universo Shrek.

Fecha de estreno: 5 de enero

5 de enero Duración: 100 minutos

100 minutos Voces originales: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Harvey Guillén, Olivia Colman, John Mulaney, Wagner Moura, Ray Winstone, Samson Kayo, Anthony Mendez, Da’Vine Joy Randolph

Es la primera entrega en una década de una nueva aventura en el universo de Shrek. En esta oportunidad, el Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Sin darse cuenta, ha gastado ocho de sus nueve vidas. Para restaurarlas, el valiente forajido emprenderá un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo.

Comedia: Un vecino gruñón

Tom Hanks encarna en esta comedia a un gruñón que parece irremediable... hasta que conoce a su nueva vecina.

Fecha de estreno: 12 de enero

12 de enero Duración: 126 minutos

126 minutos Actúan: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel García-Rulfo, Cameron Britton, Mike Birbiglia

Tom Hanks es Otto Anderson, un viudo gruñón cuya única alegría proviene de criticar y juzgar a sus irritantes vecinos. Cuando una joven y alegre familia se muda al lado de su casa, conoce a Marisol, una muchacha embarazada que pone su mundo de cabeza y suscita una amistad inesperada. La película está basada en el cómico y emotivo libro que fue best seller de The New York Times.

Acción: Agente Fortune, el gran engaño

Una misión encubierta y un elenco de estrellas, la propuesta tentadora de "Agente Fortune, el gran engaño"

Fecha de estreno: 12 de enero

12 de enero Duración: 114 minutos

114 minutos Actúan: Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone,

El superespía del MI6, Orson Fortune, debe rastrear y detener la venta de una mortífera tecnología moderna que maneja el multimillonario corredor de armas Greg Simmonds y amenaza con alterar el orden mundial. Para lograrlo, reúne a un equipo de agentes con los mejores operativos del mundo y recluta a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood para que los ayude en una misión encubierta.

Fantasía: Tres deseos para Cenicienta

La historia de Cenicienta siempre merece nuevas remakes, como esta nórdica.

Fecha de estreno: 12 de enero

12 de enero Duración: 87 minutos

87 minutos Actúan: Astrid S, Kristofer Hivju, Ellen Dorrit Petersen, Thorbjørn Harr, Nils Jørgen Kaalstad, Nader Khademi, Cengiz Al, Arthur Hakalahti, Bjørn Sundquist, Nasrin Khusrawi, Sjur Vatne Brean, Anne Marit Jacobsen, Jonis Josef

En esta remake nórdica del clásico cuento de hadas, nos encontramos con una Cenicienta bondadosa que vive con su madrastra cruel. Un día, estando en el bosque, impide cazar animales salvajes al príncipe del reino. Inmediatamente se sienten atraídos, pero se espera que él encuentre una novia en el próximo baile real. Dotada de una gran dosis de coraje y con el poder de sus tres avellanas mágicas, decide defenderse y encontrar su propio destino.

Drama: Babylon

"Babylon" es una historia de ambición y excesos, ambientada en Los Ángeles en 1920. Photo Credit: Scott Garfield

Fecha de estreno: 19 de enero

19 de enero Duración: 188 minutos

188 minutos Actúan: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Tobey Maguire

Escrita y dirigida por el ganador del Premio a la Academia Damien Chazelle, Babylon es una película épica, erótica, histórica y tragicómica. Esta historia de ambición descomunal y exceso escandaloso está ambientada en Los Ángeles en la década de 1920 y sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood, durante la transición de las películas silenciosas a los talkies.

Terror: M3GAN

M3GAN es una muñeca de inteligencia artificial programada para ser protectora, o así se piensa en un inicio.

Fecha de estreno: 19 de enero

19 de enero Duración: 102 minutos

102 minutos Actúan: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten

Todo comienza cuando Gemma, brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, se convierte en la cuidadora de su sobrina huérfana de 8 años, Cady, y se siente insegura y bajo mucha presión en el trabajo. Decide traer a casa su prototipo de M3GAN, una muñeca de inteligencia artificial programada para escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en protectora del niño al que está vinculada. En este intento de solucionar ambos problemas, se desatarán consecuencias inimaginables.

