Por qué Horizon, la gran saga de Kevin Costner, todavía no está disponible en la Argentina

Escuchar

“Si Horizon tiene destino de clásico es porque Costner puso en ella toda su vida de gran actor, de notable cineasta y, por qué no, de estrella. El estreno en streaming de su primera parte (de tres horas que resultan escasas para todo lo que allí se cuenta) es uno de los grandes acontecimientos del año, tal vez el más importante de todo 2024 desde la perspectiva del cine entendido como el relato de la aventura humana más grandiosa en medio de una naturaleza majestuosa, fascinante y a la vez hostil, peligrosa, letal”.

Lo que Marcelo Stiletano llamó en su crítica publicada el viernes pasado, con fundamentado entusiasmo, “uno de los acontecimientos del año en el streaming”, lamentablemente no resultó así. Y no porque el contenido de la primera parte de la trilogía creada y protagonizada por Kevin Costner decepcionara a los espectadores que fueron a buscarla en la plataforma Max: sino porque sencillamente, a pesar del anuncio oficial, quienes quisieron aprovechar el fin de semana para verla no la encontraron.

A diferencia de lo anunciado oficialmente por el servicio, que entre su oferta de estrenos para el mes de agosto tenía agendado el lanzamiento local de Horizon para el viernes 9, la película no forma parte de su biblioteca de contenido disponible hasta hoy. Consultados por LA NACIÓN, los responsables del departamento de prensa y promoción de Max informaron que debido a “una demora con el material” el estreno de Horizon sería reprogramado para una fecha aún no anunciada, pero que no sería cercana: ni en agosto y ni en septiembre.

No es usual, aunque sí ocurre ocasionalmente, que las plataformas de streaming no cumplan con la agenda de lanzamientos que ellos mismos proponen, aunque cuando esto sucede, las demoras o confusiones responden a un par de errores de cálculo que tal vez podrían aplicarse en esta ocasión.

Por un lado, muchas veces las postergaciones tienen que ver con la dificultad en la realización de los subtítulos adecuados para cada región. Aunque en general esa diferencia entre la fecha de estreno en los países angloparlantes y la Argentina es tomada en cuenta antes de anunciar el lanzamiento local.

Otro posible motivo del error podría tener que ver con la complicada trama de derechos de distribución internacional, que suele establecerse de región a región. Cuando una plataforma adquiere los derechos de emisión de un film que no produjo, como es el caso de Max con Horizon, lo hace en general para una región específica (en el caso de América Latina, son dos; Brasil, debido al portugués y su enorme mercado interno, se maneja como un “territorio” separado) y alguna vez surgen equivocaciones si en esa región el material en cuestión ya tenía otro distribuidor asociado tanto para la pantalla chica como para los cines.

Costner en una escena del film que autofinanció

Desde su origen, Horizon, que narra la epopeya de la conquista del Oeste con el clasicismo inspirado en John Ford y la muy personal estilo de Costner como realizador e intérprete, planteó un desafío para los programadores, por su doble condición de largometraje y miniserie estructurada en tres episodios. Estrenada en el último festival de cine de Cannes, en el que fue ovacionada, la primera parte de la saga luego fue lanzada en las salas de cine en los Estados Unidos, que resultó un fracaso de público.

Ese tropiezo en la taquilla cambió el rumbo de la película, que se quedó sin la posibilidad de llegar a las salas del resto del mundo. Ante ese escenario, la noticia de que Max la estrenaría para sus suscriptores locales fue una sorpresa digna de festejo. Sobre todo cuando la buena nueva llegó casi en simultáneo con el anuncio del estreno del segundo episodio de la trilogía, elegida como la película de clausura en el próximo festival de cine de Venecia, que se llevará a cabo entre el miércoles 28 y el 7 de septiembre. El lugar de privilegio que consiguió en dos de las muestras cinematográficas más prestigiosas del mundo ratificó no solo el interés que despierta el proyecto de Costner -una cruzada personal emocional y financiera en la que invirtió su propio dinero para realizarla en sus términos- sino la decepción de que, a pesar de lo informado por la plataforma Max, la primera parte de Horizon todavía no tenga fecha de estreno confirmada en la Argentina.