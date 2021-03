Premios Oscar 2021: por primera vez en 50 años, la ceremonia no se verá en Hong Kong

El domingo 25 de abril se realizará la entrega de los Premios Oscar 2021. Como se informó ayer, para garantizar un cien por ciento de presencialidad de todos sus nominados, los organizadores anunciaron que al menos dos sedes complementarias se sumarán desde Europa a la esperada ceremonia. Desde la cabecera que este año se instalará en Union Station, la terminal de trasbordo ferroviario más grande de Los Ángeles, se tomará contacto con Londres y París, las dos ciudades que funcionarán como espacios alternativos para quienes no puedan trasladarse a Hollywood. Como todos los años, la entrega será transmitida a todo el mundo.

Claro que, según informan varios medios internacionales, siempre hay excepciones. De hecho, la gran noche del Oscar 2021 no se emitirá en Hong Kong por primera vez en más de 50 años, a pesar de que el territorio compite en la categoría de mejor película internacional por el film Better Days y en la de mejor cortometraje por Do Not Split, trabajo que repasa las protestas antigubernamentales de 2019. En un comunicado recogido el lunes por la prensa especializada en Hollywood, el canal TVB confirmó que no emitirá la ceremonia, como lleva haciéndolo desde 1969, en una decisión que asegura que es “puramente comercial”, pero que coincide con la censura promovida por el gobierno chino contra el corto-documental.

A principios de mes, China pidió a los medios de comunicación locales que realicen una cobertura mínima de los próximos Oscar “con el fin de evitar bochorno y por el bien de la corrección política”, informó el diario hongkonés Apple Daily. Sin embargo el canal TVB, la cadena de televisión más importante de la región, suele gozar de más autonomía respecto a las decisiones de cobertura del resto del China, ya que se trata de una empresa privada de la que el Gobierno solo es accionista parcial desde 2015.

Do Not Split, de 36 minutos, es un documental dirigido y producido por Anders Hammer que enfoca en la versión de los manifestantes sobre lo sucedido durante las protestas que buscaban una mejora de los mecanismos democráticos en la ciudad semiautónoma, pero que habitualmente terminaban con enfrentamientos violentos con la policía.

Better Days, dirigida por Derek Tsang, es la primera vez que un director nacido en Hong Kong es nominado a un Oscar mubi

Better Days, en tanto, va por el Oscar a mejor película extranjera y cuenta con la dirección de Derek Tsang. Estrenada en China en 2019, recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla y obtuvo 8 premios en los Hong Kong Film Awards en 2020.

No todo se limita a los dos films citados. En la categoría de mejor película está seleccionada Nomadland, de la directora china-estadounidense Chloé Zhao (también nominada a mejor directora), una mujer que fue motivo de orgullo en China al convertirse en la primera asiática en ser galardonada con el premio a la mejor directora en los Globo de Oro.

LA NACION