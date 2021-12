Primera sorpresa rumbo al Oscar: una película japonesa es la mejor del año para los críticos de Nueva York

El comienzo formal de la temporada alta de premios para el cine dejó a la vista que el camino hacia el Oscar promete este año un reparto muy parejo de posibilidades para varias películas, la ausencia por ahora de un favorito claro y la posibilidad muy cierta de que aparezcan varias sorpresas.

La primera se conoció este viernes, al anunciarse que la japonesa Drive My Car fue elegida como la mejor película del año por la asociación de críticos de Nueva York (New York Film Critics Circle). La película de Ryusuke Hamaguchi, elegida para representar a Japón en la competencia por el Oscar al mejor film internacional, será exhibida este sábado 4 de diciembre, en una única función (a las 20), dentro de la Semana del Cine del Festival de Cannes en Buenos Aires, seleccionada por Thierry Frémaux, el máximo responsable artístico de esa muestra.

Alana Haim y Cooper Hoffman en Licorice Pizza, que arrancó muy bien la temporada de premios de Hollywood Paul Thomas Anderson

Un día antes, Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson (estrenará en los cines de la Argentina el 27 de enero), obtuvo el reconocimiento como mejor película del año de la National Board of Review , prestigiosa asociación integrada por críticos, profesionales, reconocidos cinéfilos y académicos que otorga premios desde 1909. La temporada comenzó a mediados de semana con la tradicional entrega, también en Nueva York, de los premios Gotham al cine independiente, y allí ganó la mejor película La niña perdida (The Lost Daughter), de Maggie Gyllenhaal, recientemente vista en Mar del Plata y disponible en Netflix a partir del 31 de diciembre.

Además de premiar a Drive My Car, los críticos neoyorquinos distinguieron como mejor directora a Jane Campion, por El poder del perro (disponible en Netflix); a Benedict Cumberbatch como mejor actor por esa misma película, y a Lady Gaga como mejor actriz por La casa Gucci. Los mejores actores de reparto fueron Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) y Kathryn Hunter (The Tragedy of Macbeth). La familia Mitchell vs. las máquinas ganó como película animada y la noruega The Worst Person in the World como película extranjera. Licorice Pizza se llevó el premio al mejor guion.

Benedict Cumberbatch en El poder del perro

Del lado de la National Board of Review, el veredicto fue completamente distinto. Allí, el triunfo de Licorice Pizza fue doble, porque a la mejor película se sumó el reconocimiento a Paul Thomas Anderson como mejor director. Entre los actores, ganaron como protagonistas Will Smith (Rey Richard, una familia ganadora) y Rachel Zegler (West Side Story), y como actores de reparto, Ciarán Hinds (Belfast) y Aunjanue Ellis (Rey Richard, una familia ganadora). La iraní A Hero ganó como película extranjera y Encanto como mejor largometraje animado.

En tanto, en los premios Gotham hubo un amplio reconocimiento para The Lost Daughter, premiada como mejor película, mejor guion, mejor actuación (Olivia Colman) y mejor directora (Maggie Gyllenhaal). Drive My Car ganó como película extranjera.