Reyes Magos y poetas en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Una poeta islandesa y los Reyes Magos son los protagonistas de Back Soon y El cant dels ocells , respectivamente, las dos películas de la competencia oficial que se presentaron ayer. Poblada de personajes excéntricos, Back Soon se centra en una poeta alrededor de quien se agrupan un joven francés que viajó a Islandia para entrevistarla para su tesis, una chica con delirios místicos, un séquito de admiradores y sus dos hijos. El resultado es una película disfrutable pero no tan destacable.

El cant dels ocells , en cambio, es un film que genera reacciones más fuertes, que pueden ir desde el aplauso apasionado hasta un rápido abandono de la sala. En la función de la mañana de ayer, ganó por mayoría el aplauso. Como en su película anterior, Honor de cavalleria , Albert Serra toma un mito y lo deconstruye, restándole formalidad pero manteniendo cierto respeto. Así, en la película, los Reyes Magos se convierten en hombres de aspecto común, dotados de un humor seco y que tienen discusiones absurdas.

Al comienzo de la película, uno de ellos habla sobre como la observación atenta de las cosas permite descubrir su belleza. Como siguiendo esta idea, Serra presenta planos de larga duración, obligándonos a tomarnos el tiempo de observar y, a cambio, nos presenta imágenes de gran belleza, que llegan a su máximo en la escena de la adoración.

