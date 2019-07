Robert de Niro trabajaría así en el film que está en plena pre producción, Killers Of The Flower Moon, que trata sobre la matanza de una tribu de Estados Unidos en los años 20 Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019 • 09:53

Robert de Niro está en negociaciones para ser parte de un nuevo film de Martin Scorsese que ya tiene como uno de sus protagonistas confirmados a Leonardo Di Caprio, según informó el sitio Deadline. La película es una adaptación de Killers Of The Flower Moon, el best seller de 2017 escrito por David Grann, y su rodaje podría comenzar a mediados del año próximo.

Como ya se había informado en octubre pasado, el film -cuyo guion está a cargo de Eric Roth- narra una serie de asesinatos ocurridos en los años veinte, investigados por el FBI y realizados en Osage, Oklahoma, en un contexto en donde había una gran pelea por la explotación del petróleo de la zona.

Por esa época miembros de la tribu Nación Osage fueron asesinados uno a uno tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en las tierras que habitaban. A medida que aumentaba el número de muertos, el entonces recién creado FBI se hizo cargo del caso que es considerado uno de los crímenes más monstruosos de la historia de los Estados Unidos.

La investigación del escritor revela que esta serie de asesinatos estuvo orquestada por William Hale, un rico ganadero que interpretaría De Niro. Recordemos que el actor también es la figura de El irlandés, la película de Scorsese que se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York y que luego de pasar por la pantalla grande desembarcará en Netflix.