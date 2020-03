Seis premios argentinos en la Berlinale

El galardón principal fue para There Is No Evil del iraní Mohammad Rasoulof

El festival de cine de Berlín culminó anteayer con unos premios que conformaron a la mayoría. En la competencia oficial, en la que participó la argentina El intruso de Natalia Meta, el gran ganador fue el film There Is No Evil del director irání Mohammad Rasoulof, que tiene prohibida la salida de su país.

Por otro, lado la película Never Rarely Sometimes Alwaysde la norteamericana Eliza Hittman se quedó con el Gran Premio del jurado presidido por Jeremy Irons. Como mejor director fue elegido el prolífico realizador coreano Hong San Soo gracias a su película The Woman Who Ran. Y en el rubro actoral fueron reconocidos los intérpretes Elio Germano (Volevo Nascondermi) y la alemana Paula Beer por su papel en la película Undine, de Christian Petzold que también se quedó con el premio Fipresci de la crítica internacional.

En cuanto a las representantes argentinas hubo seis reconocimientos en las competencias paralelas. Playback. Ensayo de una despedida de la directora Agustina Comedi (El silencio es un cuerpo que cae) se llevó el premio Teddy al mejor cortometraje en la categoría LGBTiQ+; El nombre del hijo de Martina Matzkin ganó la estatuilla al mejor cortometraje del jurado infantil y el premio de la sección Generación KPlus, sección que también reconoció a Mamá, mamá, mamá, de Sol Berruezo Pichón Riviere.

Además, la coproducción argentino-uruguaya Chico ventana también quisiera tener un submarino se quedó con el premio del público que entrega el diario Tagesspiegel.