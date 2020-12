Qué veo: siete películas clásicas navideñas para disfrutar en casa

Streaming: siete clásicos navideños para disfrutar en casa

Cuando llega esta época del año, las plataformas de streaming y las señales de cable se llenan de películas navideñas. Estas numerosas producciones siguen una fórmula ya establecida, con una trama romántica o familiar que se desarrolla en escenarios de encantadores pueblos, en donde los impuestos deben ser altísimos para poder pagar tal despliegue de decoraciones. Algunas de estos films tienen una impronta cristiana que se extiende en toda la producción; pero todas tienen en común un punto de vista sobre la Navidad como la celebración ideal para enviar un mensaje acerca de la importancia del amor.

Las buenas intenciones no suelen ser suficientes para que estas películas se conviertan en algo más que un pasatiempo olvidable y, muchas veces, empalagoso. Pero en la historia del cine hay algunas que lograron el estatus de clásicos, desafiando los cambios de época y convirtiéndose en parte del ritual navideño de muchos.

Estas películas también requieren suspender el cinismo, pero convencen al espectador de ello a través de historias y personajes bien desarrollados, a los que la fórmula del subgénero navideño no alcanza a contener. Como sucede con los protagonistas de estas historias, el espectador también recupera la ilusión hacia el final del film, aunque sea por un rato.

En la mayoría de estas historias clásicas de Navidad, la magia de la celebración apuntala las existencias de sus personajes y las mejora. Los fantasmas que visitan a Scrooge lo transforman en una persona generosa y con empatía; un ángel gana sus alas al convencer a George Bailey de que todo lo que hizo en su vida vale la pena; John McClane y Kevin McCallister se nutren de una astucia y fuerza interior extraordinarias para pelear contra los villanos y recuperar a sus seres queridos.

Aquí les recomendamos siete clásicos navideños, para descubrir o ver de nuevo. Porque, en tiempos difíciles como los actuales, a todos nos viene bien un poco de magia en la pantalla.

Qué bello es vivir (1946)

Hace varias décadas que la película de Frank Capra es un clásico navideño indiscutible en los Estados Unidos. Su estatus como tal en el resto del mundo es una conquista más reciente, lograda por el propio cine, que cimentó el culto del film protagonizado por James Stewart y Donna Reed. Mi pobre angelito y Gremlins, entre otros films y varias series de televisión, incluyeron escenas de Que bello es vivir en sus tramas, confirmándola como la madre de todas las películas navideñas. Hay cierta relación entre Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, y la historia de George Bailey, un hombre al borde del suicidio que es visitado por un ángel guardián dispuesto a mostrarle cómo sería la vida de su familia y los habitantes de su pueblo si él no hubiese existido. Claro que en este caso, la intervención sobrenatural no está dirigida a transformar el espíritu de un hombre insensible y egoísta, sino de recordarle a uno empático y generoso el impacto que su bondadosa existencia tiene en el mundo. Disponible en Qubit y Apple TV+.

Duro de matar (1988)

La polémica sobre si el film protagonizado por Bruce Willis pertenece al subgénero de película navideña continúa. Hace pocos días, Barack Obama opinó sobre este tema de vital importancia y su veredicto fue negativo; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sintió la necesidad de expresar en Twitter que este punto es una de las pocas disidencias que tiene con el expresidente de los Estados Unidos. Tal vez bastaría con decir que Duro de matar es una gran película, dirigida con maestría por John McTiernan y con un guion perfecto de Jeb Stuart y Steven de Souza, y la actuación de Alan Rickman como uno de los mejores villanos de la historia del cine. Pero esta es una lista de películas navideñas, así que es necesario señalar que el arco del personaje de John McClane es el de un clásico protagonista de este tipo de films: un hombre que, en vísperas de Navidad, tiene que superar obstáculos externos e internos para transformarse a sí mismo, valorar lo que realmente importa y poder reunirse con su familia. Disponible en Fox Premium y Flow.

Elf, el duende (2003)

¿Cómo recuperar el espíritu navideño perdido? En este año en el que los festejos están teñidos por la pandemia, la pregunta que contesta Elf, el duende cobra mayor relevancia. El film dirigido por Jon Favreau y escrito por David Berembaum cuenta la historia de un duende que sobresale entre los ayudantes de Papá Noel, no solo por su entusiasmo sino también por su altura. Es que en realidad, Buddy es un humano que fue criado en el Polo Norte. En busca de sus raíces, decide ir a Nueva York para conocer a su verdadero padre, que se parece más a Scrooge que a Papá Noel. Pero la efervescencia de Elf logra conquistarlo y ayudar a los neoyorquinos a reencontrarse con ese espíritu navideño que habían olvidado. La película protagonizada por Will Ferrell, en el papel del duende extra large, y James Caan, llevando la energía de Sonny Corleone al personaje del padre, se convirtió en un nuevo clásico, que equilibra la potencia humorística de la nueva comedia americana con verdadero corazón. Elf, el duende es infalible para contagiar el espíritu navideño. Disponible en HBO Go y Flow.

Mi pobre angelito 1 (1990) y 2 (1992)

Dos veces la familia McCallister se olvida al pequeño Kevin, al partir de vacaciones para las Fiestas. La primera en su casa de Chicago, en la que el niño de ocho años no sólo aprende a ocuparse de las tareas cotidianas -como ir al supermercado a comprar suavizaste para la ropa-, sino que también utiliza toda su astucia para doblegar a dos ladrones bastante torpes pero insistentes.

En la segunda, Kevin queda varado en Nueva York, reserva una habitación en el Plaza Hotel, se cruza con Donald Trump y, de nuevo, se enfrenta a los bandidos interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Las probabilidades de que algo así suceda una vez es complicada de calcular, pero dos veces es imposible. Por supuesto, esto no importa ni un poco. El guion de John Hughes y la dirección de Chris Colombus abrazan el absurdo de la premisa y, a través de una serie de situaciones de pura comedia física y escenas tiernas en las que se lucen Macaulay Culkin y todo el elenco, logran divertir al público hasta que las risas y la calidez navideña distraen de los detalles poco factibles. Disponible en Disney+.

Navidad en Connecticut (1945)

El cine de Hollywood construyó la idea de lo que implica una Navidad idílica a través de sus películas: nieve, pavos horneados, villancicos, mucho rojo, verde y blanco y, sobre todo, una familia que tiene que terminar unida y feliz para el final. Navidad en Connecticut, dirigida por Peter Godfrey, trata justamente sobre la puesta en escena de una celebración perfecta. Barbara Stanwyck interpreta a una periodista que escribe una columna sobre su vida cotidiana como ama de casa con gran talento para la cocina, esposa y madre de un niño, en una hermosa casa en Connecticut. Lo hace desde su departamento de soltera en Manhattan, alimentada gracias al chef del restaurante vecino que la trata como si fuera su hija (encarnado por el encantador S.Z. Sakall). El editor de la revista, que desconoce que sus escritos son pura ficción, decide que es una buena idea invitar a un héroe de guerra a pasar la Navidad al hogar de la periodista. Dispuesta a no perder su trabajo, acepta la ayuda del novio que no termina de convencerla para casarse y monta el escenario perfecto que describe en sus columnas. Las cosas se complican de la forma más romántica posible cuando conoce a su atractivo invitado de honor. Disponible en Apple TV+.

Los fantasmas contraatacan (1988)

El egoísta Scrooge que recibe la visita de los fantasmas del pasado, presente y futuro en Un cuento de Navidad, fue interpretado por actores como George C. Scott y Michael Caine (acompañado por los Muppets), entre muchos otros, y hasta tiene sus versiones animadas, incluyendo las de Mickey y los Picapiedras. En medio de todos ellos está Bill Murray, el hombre perfecto para ponerse en la piel de un personaje despreciable que termina robándose nuestro corazón con su transformación. La película dirigida por Richard Donner, con guion de Mitch Glazer y Michael O´Donoghue, traslada la historia escrita por Charles Dickens al universo yuppie de la Nueva York de los 80, haciendo del protagonista un cínico ejecutivo de televisión involucrado en la producción de un especial de Un cuento de Navidad. El cambio de época y el tratamiento cómico subrayan las cualidades atemporales que hicieron de la obra original un clásico, dándole una nueva fuerza y destacándolo entre las numerosas versiones existentes. Poco más de treinta años después, Los fantasmas contraatacan ya es un clásico por sí mismo. Disponible en Apple TV+.

Milagro en la calle 34 (1947) y (1994)

Creer o no creer. Esa es la cuestión en esta película que tiene dos versiones y ambas tan buenas que pueden ser parte de un amable doble programa familiar navideño. La historia es más o menos la misma: una niña que no cree en Papá Noel se enfrenta a la posibilidad de su existencia cuando su madre contrata al mismísimo Kris Kringle para la tienda en la que trabaja. El nuevo Papá Noel es un éxito con los chicos que visitan la tienda, pero despierta preocupación con su insistencia en que él es el verdadero; eso deriva en un juicio por insania cuya resolución es tan inteligente como hermosa. La versión de 1947, dirigida por George Seaton, tiene a la gran Maureen O´Hara en el papel de la madre y a Natalie Wood como la pequeña Susan, y se conoció en la Argentina como De ilusión también se vive; mientras que en la de 1994, dirigida por Les Mayfield, los roles quedaron en manos de Elizabeth Perkins y Mara Wilson, con el gran Richard Attenborough como ¿el verdadero? Papá Noel. Disponible en Disney+.

