Streaming: un imperdible policial flúo de Wuhan con citas de Nueve reinas

The Wild Goose Lake, de Diao Yinan, un thriller consagratorio del cineasta chino que compitió en el último festival de Cannes y que está disponible en la plataforma Mubi

The Wild Goose Lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui, Francia-China/2019). Dirección y guion: Diao Yinan. Fotografía : Dong Jingsong. Edición : Kong Jinlei, Matthieu Laclau. Elenco : Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan, Dao Qi, Jue Huang, Chloe Maayan. Duración: 113 minutos. Disponible en: Mubi. Nuestra opinión: excelente

Pandilleros, ladrones, asesinos, gánsteres, la búsqueda ¿imposible? de redención, una chica en problemas, una chica fatal y otras fatalidades. La muerte acecha por todos lados, como siempre. Los ingredientes habituales del género vuelven renovados en The Wild Goose Lake , con la fuerza de un huracán y con la ferocidad del cine hecho con ganas y asertividad.

Este es el policial más estimulante y energético en mucho, mucho tiempo y llegó nada menos que de Wuhan, China, a Francia en 2019, cuando ocurrió algo llamado "festival de cine de Cannes". Este policial euforizante estuvo en la Competencia Oficial, y fue mejor que la de Almodóvar, mejor que la de Tarantino, mejor que la de Céline Sciamma y, claro, mucho mejor que Parasite . Como suele suceder en estos casos, The Wild Goose Lake se fue sin ningún premio, quizás por ser demasiado cine, por revelar definitivamente a un director, Diao Yinan, en pleno dominio y uso de sus facultades, extraordinarias en su caso.

Película clave de la temporada pasada y de la actual, del fin de una década y tal vez de una época, The Wild Goose Lake - disponible hasta el viernes en la plataforma cinéfila MUBI -es uno de esos relatos barrocos e hiperestilizados, pero al que nunca le pesan sus saturaciones estéticas porque es potente hasta la euforia, placentera hasta el éxtasis. The Wild Goose Lake es un noir flúo, endiablado y sangriento, lleno de acción y movimiento, de peleas y de motos, con enfrentamientos de toda clase en los que incluso la quietud puede ser vertiginosa, porque aquí hay un montaje de una creatividad superlativa, decisiones de colores, de luz y de música que nos llevan al asombro y a gritar que queremos volverla a ver ya mismo.

Para mayor seguridad y garantías de que estamos ante una película excepcional y que sabe cómo erigirse en cine del grande sin ser marmórea en absoluto, The Wild Goose Lake es la película con más citas a Nueve reinas en mucho, mucho tiempo: se nota desde el cigarrillo y la espera inicial, y se hace clarísimo con la camiseta celeste y blanca número nueve, y en varias otras situaciones que ya verán y conectarán (si es que saben Nueve reinas de memoria, un saber muy recomendable dado que debería ser considerada el credo del cine argentino). Pero hasta este momento, en Google, no se conectaban Diao Yinan y Fabián Bielinsky, al menos en caracteres occidentales. Y The Wild Goose Lake y Nueve reinas deben unirse, porque así lo quiso Yinan y porque está bien que Yinan y Bielinsky sean unidos, porque esa es la ley primera, la ley del cine asombroso, refulgente, memorable.