Soul, la nueva película de Pixar, una de las grandes ganadoras de la noche Crédito: Disney Plus

En un año sin pandemia global, la temporada de premios de Hollywood estaría funcionando a toda marcha. Tal vez los Globo de Oro ya hubiesen sido entregados, las nominaciones a los Oscar anunciadas y los galardones de los gremios estarían marcando las tendencias a seguir. Sin embargo, emergencia sanitaria mundial mediante, la industria audiovisual está pasando por una crisis sin precedentes y ese estado de situaciones se trasladó, por supuesto, a sus festejos anuales que fueron postergados hace meses.

Sin embargo, Hollywood no se rinde y para paliar la ausencia de otras galas anoche inauguró una nueva premiación. Se trató de los Critics Choice Super Awards, una celebración que reconoció a películas y series que pertenecen a algunos de los géneros que no suelen tener espacio en los premios establecidos o que apenas figuran en las categorías técnicas. Pero en este caso las historias de superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación fueron las protagonistas.

Así, los grandes ganadores de la noche fueron las películas Palm Springs, un divertido híbrido entre ciencia ficción y comedia romántica, el flamante film de Pixar Soul-disponible en Disney+-, y la serie The Boys, de Amazon Prime Video, que se llevó la mayor cantidad de premios con cuatro estatuillas que incluyeron las categorías de mejor serie de superhéroes, mejor actor y actriz en una serie de superhéroes (Antony Starr y Aya Cash) y mejor villano, que también fue para Starr.

Palm Springs y Soul se llevaron tres premios cada una. En el caso de la película protagonizada por Andy Samberg, Cristin Milioti y J.K. Simmons los premios fueron a mejor película de ciencia ficción/fantasía, además de los reconocimientos como intérpretes para Samberg y Milioti. Soul, que probablemente figure entre los nominados de los premios más tradicionales, ganó como mejor film animado y sus protagonistas, Jamie Foxx y Tina Fey -que le ponen la voz a Joe y 22 en la versión original en inglés del film- fueron reconocidos como mejores actores de doblaje.

Star Trek: Picard Crédito: Amazon Prime Video

Además durante la ceremonia que se llevó a cabo de manera remota y con todos los protocolos indicados por las autoridades de Los Ángeles, una de las ciudades norteamericanas más afectadas por el Covid-19, se celebró a los pioneros con el premio Leyenda que fue para Star Trek. La estatuilla fue aceptada por Sonequa Martin-Green, protagonista de la serie Star Trek Discovery (disponible en Netflix) y Patrick Stewart, que retornó a la saga y a su personaje en Star Trek: Picard, la serie de Amazon Prime Video por la que también ganó el premio a mejor actor en una serie de ciencia ficción o fantasía.

Todos los ganadores

Mejor película de acción

5 sangres (Netflix)

Mejor actor en una película de acción

Delroy Lindo (5 sangres,Netflix)

Mejor actriz en una película de acción

Betty Gilpin en La cacería

Betty Gilpin (La cacería, disponible: para alquiler en Flow)

Mejor película animada

Soul (Disney+)

Mejor actor de doblaje en film de animación

Jamie Foxx (Soul)

Mejor actriz de doblaje en film de animación

Tina Fey (Soul)

Mejor película de superhéroes

La vieja guardia (Netflix)

Mejor actor en película de superheroes

Ewan McGregor (Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn)

Mejor actriz en una película de superheroes

Margot Robbie como Harley Quinn

Margot Robbie (Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn)

Mejor película de terror

El hombre invisible

Mejor actor en una película de terror

Vince Vaughn (Freaky)

Mejor actriz en una película de terror

Elisabeth Moss en El hombre invisible

Elisabeth Moss (El hombre invisible)

Mejor película de ciencia ficción/fantasía

Palm Springs

Mejor actor en película de ciencia ficción/fantasía

Andy Samberg (Palm Springs)

Mejor actriz en película de ciencia ficción/fantasía

Cristin Milioti (Palm Springs)

Mejor villano en una película

Jim Carrey (Sonic: la película)

Mejor serie acción

Vikingos (disponible en Netflix)

Mejor actor en serie de acción

Daveed Diggs (Snowpiercer, Netflix)

Mejor actriz en una serie de acción

Angela Bassett (9-1-1, Fox Premium)

Mejor serie animada

BoJack Horseman (Netflix)

Mejor actor de doblaje en serie animada

Will Arnett (BoJack Horseman)

Mejor actriz de doblaje en serie animada

Kaley Cuoco (Harley Quinn, HBO Max)

Mejor serie de superheroes

The Boys (Amazon Prime Video)

Mejor actor de serie de superheroes

Antony Starr (The Boys)

Mejor actriz en serie de superheroes

Aya Cash en The Boys

Aya Cash (The Boys)

Mejor serie de terror

Lovecraft Country (HBO)

Mejor actor en serie de terror

Jensen Ackles (Supernatural, Warner Channel)

Mejor actriz en serie de terror

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor serie de ciencia ficción/fantasía

The Mandalorian (Disney+)

Mejor actor en serie de ciencia ficción/fantasía

Patrick Stewart (Star Trek: Picard, disponible en Amazon Prime Video)

Mejor actriz en serie de ciencia ficción/fantasía

Natasia Demetriou (What We Do in the Shadows, Fox Premium)

Mejor villano en una serie

Antony Starr (The Boys)

