Losing Alice, una de las webseries estreno del encuentro, del que participan los festivales más importantes del mundo

Diego Batlle Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 09:22

¿Qué es We Are One: A Global Film Festival? Es una muestra online con más de cien películas (13 de ellas en carácter de estreno mundial), entre cortos y largometrajes tanto documentales como de ficción, webseries, producciones en realidad virtual (VR), charlas con grandes directores y eventos musicales en vivo, que se extenderá durante diez días (desde hoy y hasta el 7 de junio inclusive). Si bien todas las actividades del festival son gratuitas, el evento también tiene un objetivo de concientización social y, por lo tanto, se recibirán donaciones para organizaciones como la OMS, Unicef, Acnur, Save the Children y Médicos sin Fronteras en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

¿Quién lo organiza y dónde se pueden ver los contenidos? Se trata de una iniciativa de Tribeca Enterprises y YouTube que se podrá seguir en su canal oficial y cuenta con el apoyo de 21 de los más grandes festivales de todo el mundo ( Cannes, Berlín, Londres, Rotterdam, Karlovy Vary, Locarno, Annecy, Nueva York, San Sebastián, Sundance, Toronto y Venecia , entre otros, buena parte de ellos suspendidos por la cuarentena en este 2020), que aportaron desde películas hasta masterclasses .

Charlas de maestros. Los festivales participantes presentarán destacadas charlas recientes para deleite de los cinéfilos. Cannes aportará conferencias dadas por el veterano actor francés Alain Delon (disponible el viernes 5 de junio) y la intérprete china Zhang Ziyi (miércoles 3 de junio); Locarno, un encuentro entre el director coreano Bong Joon-ho ( Parasite ) y su actor-fetiche Song Kang-ho (miércoles 3), así como una conferencia del realizador de culto John Waters moderada por su colega español Albert Serra (domingo 7 de junio). La Berlinale, por su parte, subirá una conversación entre dos prestigiosos cineastas asiáticos como Ang Lee y Kore-eda Hirokazu (viernes 5) y otra entre los franceses Claire Denis y Olivier Assayas (sábado 30 de mayo). Toronto ofrecerá una charla entre David Cronenberg y Viggo Mortensen , quien trabajó con el autor canadiense en Una historia violenta, Promesas del Este y Un método peligroso (sábado 6). Tribeca aportará un encuentro público entre los estadounidenses Steven Soderbergh y Francis Ford Coppola con eje en el caótico y mítico rodaje de Apocalypse Now! (martes 2 de junio) y otro entre el mexicano Alejandro González Iñárritu y la vanguardista artista Marina Abramovic (lunes 1º de junio). Sundance mostrará charlas con el astro de acción Jackie Chan (mañana) y otra de la actriz Tessa Thompson ( Westworld ) junto a la directora neozelandesa Jane Campion (domingo 31 de mayo). El festival de Marrakesh, subirá el diálogo del director mexicano Guillermo Del Toro (también el domingo 31), mientras que Jerusalén, hará lo propio con una conversación con el local Nadav Lapid (sábado 30)

Estrenos mundiales. La talentosa Joan Chen presentará The Iron Hammer , minucioso retrato sobre una jugadora y entrenadora de voleibol inmensamente popular en China como "Jenny" Lang Ping (7 de junio); Ricky Powell: The Individualist es un documental de Josh Swade sobre el brillante fotógrafo neoyorquino Ricky "The Rickster" Powell, que siguió de cerca como pocos el surgimiento de la escena del hip hop (30 de mayo); mientras que otro documental como Wake Up: Stories From the Frontlines of Suicide Prevention , de Nate Townsend, exalta el trabajo de cuatro grupos distintos que desarrollan distintos proyectos en los Estados Unidos para prevenir la creciente ola de suicidios, que creció un 25 por ciento desde 1999 hasta la actualidad (4 de junio).

Ricky Powell: The individualist, un documental sobre el brillante fotógrafo neoyorquino del hip hop

Recomendaciones . Entre la selección que propone el Festival de San Sebastián figura Los pasos dobles , quinto largometraje del catalán Isaki Lacuesta que en 2011 ganó la Concha de Oro, máximo premio de la muestra vasca. Se trata de una mixtura entre el documental, el género de aventuras y el cine experimental que tiene como protagonista al pintor Miquel Barceló e incluye una larga travesía por Africa (5 de junio). Entre los 57 cortos de ficción que integran la oferta de We Are One: A Global Film Festival se destaca Atlantiques , film sobre la problemática migratoria rodado en 2009 por la joven y talentosa directora franco-senegalesa Mati Diop que resultó el germen de su largo homónimo que fue premiado en Cannes 2019 y actualmente está disponible en Netflix (7 de junio). Por su parte, en el terreno de los clásicos se destaca una auténtica rareza cinéfila como Adela Has Not Had Supper Yet (1977), de Oldrich Lipský, sobre las desventuras de un investigador estadounidense suelto en Praga (6 de junio).

Webseries y realidad virtual. La programación de series incluye el estreno mundial de Losing Alice , thriller psicológico israelí con estética neonoir y protagonismo femenino (mañana, 29 de mayo); y And She Could Be Next, documental de Grace Lee y Marjan Safinia sobre las duras experiencias de las mujeres afroamericanas que se postulan para ocupar distintos cargos políticos (el domingo 31). La selección de realidad virtual 360 (una tendencia con contenidos inmersivos que se está consolidando en la mayoría de los festivales del mundo) incluirá Travelling While Black , documental nominado al Emmy sobre los riesgos que enfrentaba la comunidad negra a mediados del siglo XX por las reglas de la tristemente célebre guía conocida como Green Book; y Atlas V , una historia de ciencia ficción encabezada por Bill Skarsgård.

Soderbergh y Coppola dialogaron sobre Apocalypse Now en el festival de Tribeca

Presencia argentina. Entre los aportes del prestigioso Festival de Nueva York a We Are One hay dos programas de cortos y mediometrajes que incluyen tres trabajos de cineastas nacionales: Rosalinda , una de las incursiones de Matías Piñeiro en el universo de las comedias de William Shakespeare con historias ambientadas en la actualidad; Parsi , de Eduardo "Teddy" Williams; y Untitled (Letter to Serra) , de Lisandro Alonso. Por su parte, entre los cortos seleccionados -y en varios casos premiados- por el Festival de Cannes para el encuentro aparece La siesta , del también argentino Federico Luis Tachella.

Eventos especiales. Entre las distintas actividades extracinematográficas programadas en We Are One se destacan varias actuaciones musicales y un DJ Set a cargo de Questlove, líder de la notable banda de hip hop The Roots, que toca cada noche desde 2014 en el ciclo nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon .