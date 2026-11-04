Vuelve Fuera de campo: la propuesta alternativa al Festival de Mar del Plata con una programación de cine argentino

Ya se hizo costumbre la inclusión en el calendario anual del cine argentino de un encuentro alternativo cuya realización coincide con el Festival de Cine de Mar del Plata.

Fuera de campo, iniciativa surgida en 2024 a partir de los cuestionamientos de un sector de la comunidad audiovisual a las políticas oficiales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, confirmó para este jueves el comienzo de su tercera edición marplatense, siempre en una línea temporal paralela con la del primer tramo del festival oficial.

Afiche de Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás, que se proyectará en la primera jornada

El programa de este año incluye, como ocurre desde el comienzo de esta iniciativa, una serie de preestrenos y proyecciones de títulos recientes de la producción nacional. Algunos de ellos se verán por primera vez en el país después de cosechar reconocimientos y distinciones en destacados festivales internacionales. También habrá encuentros con la modalidad de charla-debate, una propuesta que forma parte de Fuera de campo desde sus comienzos.

Se destaca en la grilla la primera proyección en nuestro medio de Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás, anunciada para este jueves 5, a las 16, el mismo día en que comenzará el festival oficial organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), a cuya actual conducción se opone frontalmente este movimiento creado a partir de una acción autoconvocada de un grupo de directores, productores, críticos y representantes de distintos oficios y actividades del quehacer cinematográfico.

A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio Festival San Sebastián

La proyección de Biografía de Jorge Luis Borges abrirá un ciclo de proyecciones que en su totalidad tendrá como sede el remozado Teatro Enrique Carreras, Entre Ríos 1824, con entradas a 5000 pesos. En ese mismo lugar se realizarán tres debates con acceso libre, entre el viernes y el domingo: ¿De qué viven? Presente y futuro del trabajo en el cine argentino (viernes 6, a la 12.30); Imágenes para la acción política: cine, historia y acción comunitaria (sábado 7, a las 15.15), y La pantalla degradada: qué puede el cine frente a nuestra distracción (domingo 8, a las 16).

Imagen de Pedro en el país, documental de María Alché y Benjamín Naishtat que tendrá su estreno en la Argentina dentro de Fuera de campo Festival San Sebastián

Entre las proyecciones más destacadas de la programación de este año aparecen el estreno en la Argentina de A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio (ganadora de la sección Giornate degli Autori del último Festival de Venecia), el martes 10, a las 20.30, y de Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat (viernes 6, a las 20.30). En el programa se incluyen también El fantasma, de Ignacio Masllorens y David Lamelas (viernes, a las 17.15); Los días libres, de Lucila Mariani (sábado, a las 17.30); El tren fluvial, de Lucas A. Vignale y Lorenzo Ferro (lunes, a las 15.30) y La libertad doble, de Lisandro Alonso (lunes, a las 20.30), flamante ganadora del premio a la mejor dirección en la Semana del Cine de Valladolid (España).

La propuesta contará, al igual que en las ediciones previas, con el rescate de varios clásicos proyectados en fílmico: El ángel desnudo, de Carlos Hugo Christensen; El protegido, de Leopoldo Torre Nilsson; Tute Cabrero, de Juan José Jusid; Embrujada, de Armando Bo, y Hábeas Corpus, de Jorge Acha.

Y también aparecen en la programación de Fuera de campo 2026 varios destacados cortos de producción local, entre ellos Para los contrincantes, de Federico Luis, ganadora de la Palma de Oro 2026 del Festival de Cannes al mejor cortometraje.