Woody Allen comienza hoy a rodar su nueva película

La filmación íntegra se hará en el País Vasco

"Nunca pensé en jubilarme. Mi filosofía siempre tuvo un lema: no importa lo que ocurra en la vida. Mi único objetivo es el trabajo. Quizá me muera en un set, filmando". Lo dijo Woody Allen , ya instalado en el País Vasco para poner en marcha hoy el rodaje de su nueva película, cuyo título tentativo es Rifkin's Festival (El festival de Rifkin), que muestra en tono de comedia las aventuras románticas de un matrimonio estadounidense durante la clásica muestra de cine de San Sebastián.

"No pienso en ningún movimiento político o social. No estoy equipado mentalmente para tener una visión profunda de ese tipo de conflictos. Yo hablo de relaciones humanas, de la comedia, de la gente", señaló Allen a la prensa española durante la presentación de la película, que lo interrogó sobre los cuestionamientos a su persona del movimiento #MeToo y las acusaciones en su contra por presuntos abusos contra su hija adoptiva Dylan Farrow, que le impidieron filmar en Estados Unidos durante los últimos dos años y bloquearon hasta el momento el estreno de A Rainy Day in New York, su trabajo más reciente.

"Soy el productor de grandes actores y actrices con los que he colaborado, aunque yo me llevo el rédito de ese trabajo. Los actores son el éxito de mis películas", agregó Allen. El elenco de su nueva película (la número 51 que dirige) estará encabezado por Christoph Waltz, Gina Gershon, Wallace Shawn y los españoles Elena Anaya y Sergi López. El rodaje en San Sebastián y sus alrededores concluirá el 20 de agosto.