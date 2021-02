Cinthia Fernández acusó a Rocío Marengo de robarle el novio: “Le beboteabas”

Cinthia Fernández acusó a Rocío Marengo de robarle un novio. En un fuerte intercambio que tuvieron las modelos salió a la luz una vieja disputa por un chico que habría salido con ambas a la misma vez.

En ese sentido, Fernández agregó que se habría enterado por una selfie de un boliche que subió Marengo a las redes sociales, que también había salido con exesposo Matías Defederico.

En Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Ángel De Brito le preguntó a Marengo qué era lo que pasaba entre ellas porque la relación en este momento no es buena, incluso, contó que fueron juntos a El Calafate. “Fuimos muy amigas con Cinthia, de ir al boliche juntas, teníamos un grupito de salidas, lo que pasa es que yo soy la menos favorecida de las fotos. Se ve que habíamos bailado y tengo un rulo loco, muy desmejorada estoy”, contó Rocío.

“También hacíamos teatro juntas. La referí cornú”, agregó. Después Cinthia acotó: “Y después me metió los cornú. Yo estaba saliendo con una pareja chilena, salí un año y medio, iba y venía a verlo…”, empezó a explicar. Ante esta declaración, Marengo agregó: “Ah, yo pensé que te referías a Defederico”. “No, ese te lo regalo”, dijo Cinthia.

Cinthia Fernández confesó que Rocío Marengo le robó un novio

“Antes de que siga Cinthia, dejame hacer un paréntesis. Era otra época y, mirando a la distancia, uno puede entender un montón de cosas. Primero que ella empezó a salir con un chico que yo ya había salido y, en ese momento, ella me empezó a atacar a mí”, se defendió Marengo.

“Estaba en Chile, cuando el muchacho vino y me dijo: ‘Yo te voy a contar las cosas porque quiero irte de frente. Mira quién me acaba de mandar un mail’. Y era la señorita, que ya sabía que yo salía con el chico, que teníamos una relación... beboteando”, sostuvo Cinthia.

“No sé si yo le mandé un mail, el tema es que vos me atacás a mí. Nunca supe si vos estabas de novia con él. Ella de la nada me empezó a atacar a mí”, dijo la modelo. “Obvio que sí”, agregó la bailarina. Después Marengo insistió en que ahora ella sigue siendo más amiga de la familia que del chico en cuestión, por lo que Fernández acotó a que ella hoy también es amiga de la familia.

Según reveló Cinthia, Marengo le habría mandado un mail al chico en cuestión diciéndole que "tenía ganas de verlo" cuando ella estaba en pareja con él prensa Masterchef

“El mail decía que lo quería ver: ‘Cuando nos juntamos que tengo muchas ganas de verte’”, reveló Fernández. “Ya está con el tema, ni estás con el chico. No te lo pudiste enganchar, terminaste con otro, y además, el problema lo tenía él porque te mostró el mail. Ahí nos podríamos solidarizar entre mujeres”, indicó Marengo.

“Y vos tampoco pudiste enganchar a Eduardo (Fort), porque vos querés tener hijos y él no quiere. Yo puedo decir lo que se me canta, porque si me preguntan por qué estamos peleados puedo contestar”, agregó la bailarina. Por último aseguró que ya no seguía en esa relación porque “al chico le gustaba la vida alegre”.

LA NACION