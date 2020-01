Cinthia Fernández se defendió de las criticas con un video desde instagram. Fuente: Archivo

Sin pelos en la lengua, Cinthia Fernández criticó a quienes desconfiaron de su historia respecto a la billetera con sus ahorros. Tras un agitado comienzo de semana con llanto y desesperación por parte de la bailarina, la calma regresó y no esperó para responder a los haters de la red.

La morocha había compartido con sus seguidores la feliz noticia de haber encontrado su billetera gracias a una mujer y mientras que algunos les alegró el episodio, otros desconfiaron por completo del escandaloso episodio instagramero (y televisivo).

Agradecimiento y escándalo: la respuesta de Cinthia Fernández tras las críticas 00:42

"Para los pelot.que me preguntan por qué no subo la foto con Ingrid, es porque ella no quiere. Así que no puedo obligar a nadie. Los chats fueron mostrados a los periodistas, así que no tengo nada que decir. Les mando un beso a la manga de idiotas que no tienen vida. Y si me creen, besito; y si no me creen, otro besito. Nada, pobrecitos", dijo enojada con una serie de historias en su cuenta personal.

Con ironía y desdén, Cinthia terminó de hablar anticipando que a pesar de haber insistido en una foto e intentar llevarla al programa, la mujer no quería aparecer y lo único que pudo hacer fue llevarle regalos a sus hijos porque "era lo menos que podía hacer".