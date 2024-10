Claudia Albertario habló en pleno huracán Milton y contó cómo lo vive

Escuchar

En medio del alerta que rige en gran parte de los Estados Unidos por la llegada del huracán Milton, el cual ya llegó a la categoría 5, Claudia Albertario relató esta tarde cómo está viviendo aquel momento junto a sus hijos, Simona y Dante, con quienes reside en Miami desde 2014.

Claudia Albertario habló de cómo vive de cerca el huracán Milton (Foto: captura de TV)

En diálogo con América Noticias (América TV), la modelo se refirió al ciclón tropical por el que muchos están tomando extremas precauciones para protegerse. “Acá en Miami se vive pre catástrofe, te alerta la ciudad de Miami que hay que prevenir con agua, con comida... Los chicos, por ejemplo, miércoles y jueves no tienen clases, así que un poco uno trata de guardarse. No hay mucho más que hacer que esperar, se supone que va a tocar en Tampa y va a estar bastante fuerte porque es categoría 5 y seguro que dejará secuelas en Miami Beach, que lo que tiene es que se inunda bastante”, comenzó diciendo.

Daños del huracán Milton en Progreso, estado de Yucatan, Mexico, Tuesday, Oct. 8, 2024. (AP Photo/Martin Zetina) Martin Zetina - AP

Al escucharla, Rolando Graña le preguntó si la ciudad estaba vacía. “Está todo bastante normal. Sí, en los supermercados la gente genera como un poco de euforia con el tema de las aguas, el papel higiénico, que no sé por qué se desaparecen de las góndolas, pero esperemos que no pase a mayores esta situación, pero sí por supuesto es que te alertan de un lugar de catástrofe”, respondió.

Un cambión con altoparlantes brinda información ambulante sobre el huracán Milton en Port Richey, Florida. (AP Photo/Mike Carlson) Mike Carlson - FR155492 AP

Sobre los centros de evacuación, la actriz mencionó que cada vez que se pronostica un fenómeno de esta naturaleza se abren algunos. “Hay muchos locales que ponen bolsas de arena en las puertas para que no entre el agua. En realidad no es algo muy diferente de lo que se suele vivir en Argentina cuando se inunda, pero el Huracán categoría 5, que era una tormenta tropical y se convirtió en categoría 5, es muy fuerte, de vientos de 180 km por hora, no es chiste”, aseguró.

Por último, Claudia indicó que tuvo que irse de su casa en busca de un lugar más seguro. “Yo vivo en la playa y me tuve que ir de ahí por las dudas, porque cuando se inunda, por lo general, se tiende a cortar la luz”, cerró.

LA NACION