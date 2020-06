"Esto se llama arbitrariedad, no ciencia", se quejó Zin. "A lo mejor hay gente que puede aceptar indecorosamente que le den órdenes, no es mi caso, a mi me gusta que me expliquen", manifestó el exministro de Salud bonaerense Fuente: Archivo

El doctor Claudio Zin manifestó su disconformidad con las restricciones para realizar actividades deportivas en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA) para frenar el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 por considerarlas "arbitrarias" y "sin ninguna explicación científica".

"Estoy anonadado y sigo sin entender por qué tantas restricciones, ¿por qué no puedo jugar al tenis en la Ciudad? ¿Qué explicación científica, climática, pandémica hay para que yo no pueda jugar al tenis pero 14.000 personas sí puedan dar una vuelta al parque?", se preguntó esta mañana el exministro de Salud bonaerense durante el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

"Esto se llama arbitrariedad, no ciencia. Ojala fuera prueba y error", consideró, y recordó el caso "de la hija de un ministro, cuyo no nombre no voy a decir, que por no ir a consultar por un dolor en el abdomen, terminó una semana internada con apendicitis".

"Estas cosas pasan porque hay arbitrariedades, porque no nos avisan que hay otras patologías que pueden ser consultadas. Es más, ¿qué dijo el Presidente? Que te preocupes por el Covid , no por otra patología. El ser humano no funciona así jefe", replicó Zin.

"El ser humano necesita otras cosas, necesita espacios y orientaciones, no ambigüedades y cosas inexplicables. A lo mejor hay mucha gente que puede aceptar indecorosamente que le den órdenes, no es mi caso, a mi me gusta que me expliquen", afirmó.

"La Argentina tiene 44 millones de habitantes, con 23.000 casos y 700 muertes por coronavirus. A raíz de esto nadie puede salir de su casa en el AMBA. Si vamos a ponderar la muertes, ponderemos todas las muertes. En la Argentina se mueren 900 personas todos los días de otra cosa. En todo el mundo terminó la cuarentena, Brasil abrió sus playas, Uruguay abrió los shoppings", se quejó, y finalizó: "Es muy raro lo que está pasando. La verdad es que hay cosas que no entiendo y me gustaría entenderlas".