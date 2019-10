4 espectáculos de stand up para morir de la risa

A disfrutar de la comedia en su máxima expresión (y de la mano de Club LA NACION)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 00:00

El formato lleva su nombre por la modalidad en la que se presenta el comediante: justamente, parado frente al público, a quien interpela de modo directo. Este tipo de comedia, a veces unipersonal y a veces compartida entre varios artistas, es ideal para disfrutar de un humor cotidiano, reírse de las pequeñas desgracias de todos los días y terminar la semana a pura risa. A continuación, algunas ideas para disfrutar de la comedia con Club LA NACION.

Soltero en el Apolo Comedy (con Juampi González)

Juampi González traspasa las redes sociales, donde es una gran estrella, para hacer reír en vivo en el Teatro Apolo

Cuándo: domingo 20 de octubre, 21.30 hs.

domingo 20 de octubre, 21.30 hs. Dónde: Av. Corrientes 1372, San Nicolás

Av. Corrientes 1372, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Juampi González, estrella de las redes sociales, llega con su show de stand up al Teatro Apolo. Este soltero codiciado, conocido por su humor picante y su carisma, hace que cada función sea única gracias a su capacidad de improvisación y la interacción con el público. No faltará el momento estelar de su personaje más popular, Alessandra Teapoya, con un consultorio en vivo en el que habla de sexo sin tabúes. Un programa genial para reír con anécdotas y monólogos sobre las relaciones, la soltería y la experiencia de vivir solo.

Sanata 2 en el Teatro Maipo (con Mike Chouhy y Darío Orsi)

La dupla de Darío Orsi y Mike Chouhy vuelve recargada en esta nueva versión de Sanata, a puro humor millennial

Cuándo: sábado 16 de noviembre, 23.45 hs.

sábado 16 de noviembre, 23.45 hs. Dónde: Esmeralda 443, San Nicolás

Esmeralda 443, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Mike Chouhy y Darío Orsi vuelven al Maipo con su segundo espectáculo. Después del éxito de Sanata, que los llevó de gira durante dos años, renovaron todo el repertorio para esta nueva propuesta, que promete ser "un show normal". Los comediantes millennials tienen su propia serie web - El secreto del éxito- y superan el millón y medio de seguidores en Instagram, donde hacen reír con sus ocurrencias y parodias.

Cómo ser la peor mamá del mundo - según Roxi en el Teatro Picadero (con Julieta Otero)

El furor por Según Roxi sigue cautivando al público. En esta nueva versión de obra, Julieta Otero protagonizará un espectáculo humorístico musical de antiayuda.

Cuándo: sábado 16 de noviembre, 22.00 hs.

sábado 16 de noviembre, 22.00 hs. Dónde: Pasaje Discépolo 1857, Balvanera

Pasaje Discépolo 1857, Balvanera Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Según Roxi es una comedia transmedia, que se estrenó inicialmente como una serie digital en YouTube, tuvo dos temporadas en televisión, publicó dos libros y ya tiene dos obras de teatro. En esta ocasión, Julieta Otero encarna a Roxi en lo que es un espectáculo humorístico musical de antiayuda para padres. Con monólogos y canciones (Fran Ruiz Barlett está a cargo de la música), presentará un manual para no dejar ninguna consigna de la crianza sin fracasar.

Divas en el Teatro Multiescena (con Vero Lorca)

El humor ácido y crítico de Vero Lorca se subirá al escenario el próximo 18 de octubre

Cuándo: viernes 18 de octubre, 22.30 hs.

viernes 18 de octubre, 22.30 hs. Dónde: Av. Corrientes 1764, San Nicolás

Av. Corrientes 1764, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Comediante, actriz y autora, Vero Lorca presenta este espectáculo de stand up en el que se ríe de cosas que la obsesionan, poniendo de manifiesto su humor ácido y crítico. Monólogos que no siempre son políticamente correctos, escenas desopilantes, videos de humor e invitadas especiales (que cambian en cada función y se turnan para ser entrevistadas por la comediante). Además, en esta ocasión en particular, el espectáculo contará con la presencia estelar de Flora Alkorta, que aportará sus canciones y su humor.

Para ser parte de Club LA NACION y vivir más experiencias como éstas, asociate acá.