Coachella es uno de los eventos musicales más importantes y convocantes de la agenda internacional. Cada año, durante dos fines de semana consecutivos, miles de personas se reúnen en el desierto del Indio, California, para disfrutar de presentaciones de algunos de los artistas más populares del momento.

Con seis escenarios en total -el Coachella, Sahara, Outdoor Theater, Mojave, Sonora y Gobi- el evento comenzó el viernes 14 y terminó el pasado domingo 23 con presentaciones de artistas reconocidos mundialmente como Bad Bunny, que se convirtió en el primer artista latinoamericano en encabezar el evento, Gorillaz, Rosalía, Blackpink, Frank Ocean, Björk y Calvin Harris, entre muchos más. El evento se realizó en el Empire Polo Club, en el desierto del Valle de Coachella, contó con la presencia de más de 160 artistas de todo el mundo.

Heineken, la marca premium de cerveza, es patrocinador de más de 200 festivales de música alrededor del mundo y estuvo presente en este megafestival junto a la presencia de sus embajadores argentinos: Nacho Elizalde (@nachoelizalde), Cande Vetrano (@candelivetrano), Franchu Bavio (@franchubavio), Evelyn Botto (@evelynbotto), Luciano Bongiorno (@lucianobongiorno). Además, los acompañó la ganadora del sorteo que hizo Heineken que incluía los traslados, alojamiento y pases VIP durante los días 21, 22 y 23 de abril en el Empire Polo Club, Indio, California.

Evelyn Botto lució un maquillaje en sus párpados y Cande Vetrano se destacó por los looks coloridos cada día.

Franchu Bavio y Nacho Elizalde no pararon de bailar en los sets del Heineken House.

Los influencers argentinos brillaron con sus looks en los últimos tres días -viernes 21, sábado 22 y domingo 23- y realizaron entrevistas en el Heineken House, espacio exclusivo con una curaduría de artistas que permitió tener un contacto íntimo y cercano.

Entre los sets que sonaron en la Heineken House, se destacaron DJ PEE WEE, Anderson.Paak pinchando solo vinilos, o el mítico y pionero Method Man, ex MC de Wu Tang Clan, que se presentó en dúo con su par Redman. Al line up se sumó NGHTMRE, uno de los DJs más relevantes que ha dado la escena de Los Ángeles en la última década junto con los Walker & Royce, que también fueron parte de la propuesta de la casa. Otros sets a destacar fueron el haitiano residente del house neoyorkino, Francis Mercier; el excéntrico Totally Enormous Extinct Dinosaurs; desde UK, SG Lewis -con su indiscutible estilo plagado de R&B- y los Snakehips, cuyos remixes han dado la vuelta al mundo con artistas de la talla de The Weeknd.

La actriz y dj, Cande Vetrano y el co-conductor de "Dice Nada", Nacho Elizalde.

El espacio Heineken House permitió tener un contacto íntimo con distintos artistas.

Este festival se consagró por haber logrado el mix perfecto entre géneros y artistas reunidos en el mismo espacio, concebido como un flashback a los años 70, todo con un marcado estilo Boho Chic & Folk, las bases del rock y del indie se fusionan con géneros contemporáneos. Todo esto acompañado por explosiones de creatividad e instalaciones artísticas que dan el marco ideal para retratar cada espacio del festival.

Bad Bunny, Rosalía, Frank Ocean y Björk y Calvin Harris fueron algunos de los artistas que estuvieron presentes en los uno de los seis escenarios del festival.

El show de Gorillaz del pasado viernes 21 de abril comenzó alrededor de las 23:30 horas en el escenario principal, Coachella Stage.

Coachella es el evento más icónico para cultura joven y donde se hacen presentes las últimas tendencias en moda.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.