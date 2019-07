¿Cómo serían los candidatos si fueran músicos?

El periodista Federico Martínez Penna imaginó las boletas de campaña como tapas de discos de jazz

11 de julio de 2019 • 14:32

"Traté de imaginarme como se verían los candidatos a presidente si en realidad fuesen músicos de jazz", escribió Federico Martínez Penna en su cuenta de Twitter. En el mismo posteo, el periodista que suele colaborar en Rolling Stone compartió imágenes de los cuatro principales postulantes a presidente en las próximas elecciones ilustrando tapas de discos de jazz.

"La idea se me ocurrió hace unos meses y fue más que nada por diversión, sin agenda específica. Había visto algunos re diseños de discos de hip-hop y otras temáticas enfocadas desde la lupa del jazz y se me ocurrió que podía estar bueno ver qué pasaba si fundía las tapas del sello Blue Note con imágenes de políticos. Cuando cerraron las listas en junio, lo empecé a trabajar", explicó Martínez Penna. De esta manera, la boleta musical de la fórmula Fernández-Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue basada en la tapa de The Big Beat de Art Blakey & The Messengers, editado en 1960, mientras que la dupla Macri - Pichetto, con la imagen del actual presidente, ilustró la versión del disco Una más (One More Time) de la clásica colección.

La fórmula del Frente de Izquierda-Unidad de Nicolás del Caño y Romina del Plá, fue representada con el disco Cornbread, de Lee Morgan y la de Roberto Lavagna con Hub-Tones, de Freddie Hubbard. "Hay muchísima gente elucubrando teorías de por qué elegí cada tapa y como lo asocié a cada político pero lo gracioso es que fue totalmente random. Lo único que si fue premeditado fue que los colores de las tapas originales coincidieran con la paleta de colores que usan los partidos", agregó Martínez Penna.