Con anillos de madera y código de vestimenta, así fue el compromiso de Matías Alé con su novia

Después de haber estado alejado por un tiempo de los medios, Matías Alé regresó y lo hizo a lo grande. Además de encontrarse en pleno ensayo para participar del Cantando 2024 (América TV), el actor está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal, y así lo demostró en las últimas horas, cuando se comprometió con su joven novia.

Matías Alé le propuso casamiento a su novia 24 años más joven tras ganar el Martín Fierro (Fuente: Captura de Video/América TV)

El comediante y Martina Vignolo, de 23 años, dieron un gran paso en su relación y las imágenes no tardaron en circular. Con anillos de madera y un extraño código de vestimenta, celebraron su compromiso de una particular manera en Buenos Aires Fashion Bloom SS25, en Costanera Norte.

Matías Alé y Martina Vignolo, más enamorados que nunca (Foto: captura de Instagram/@martivignolo)

El evento estuvo marcado por el estilo griego, así fue que él vistió una blusa y pantalón beige, con una especie de túnica y unos mocasines blancos. Por su parte, la marplatense apostó por un minitop a puro brillo, una pollera con transparencias y bordados floreados, que hacían composé con la vincha que llevaba sobre su cabeza.

Después de que él le propusiera casamiento en medio de la celebración de los Premios Martín Fierro Federal, ambos brindaron una entrevista con Re Despiertos (TN) y dieron detalles sobre el gran día. “Va a ser el 25 de octubre de 2025″, reveló la joven, quien es profesora de educación física. “Nos gusta el número y nos gusta el 10 (en referencia al mes). Es un lindo sábado, para todos y nos da tiempo para conseguir los canjes″, completó Matías, entre rosas.

Asimismo, como Martina es marplatense y muchos de sus allegados no pueden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, sostuvieron que en La Feliz será el casamiento por iglesia y que la celebración la llevarán a distintos lugares del país. “Va a ser un casamiento federal”, dijeron.

Cabe recordar que no es la primera vez que Alé llama la atención por sus ideas a la hora de festejar. En agosto, celebró sus 47 años con un extraño evento en el barrio porteño de Palermo. Es que pese a que no se trató de una fiesta de disfraces, ingresó al bar vestido de Joker, con un conjunto de pantalón y saco color morado, corbata y peluca verde y el maquillaje característico del enemigo de Batman.

Matías Alé vestido de Joker junto a su futura esposa, Martina (Foto: X/@Resumidoinfo)

Pero lo que más descolocó a los invitados fue que en medio de la velada, se extravió un celular, por lo que los videos en los que reclama que aparezca el dispositivo móvil no tardaron en circular en las redes sociales. “Último momento: robaron un celular en el cumpleaños de Matías Alé. La preocupación es total”, escribió Fede Flowers en X junto al clip en donde se lo ve al cumpleañero subiendo al escenario con un micrófono para hablarle a quienes estaban y solicitarle que le devolviera el teléfono al dueño.

“Estamos entre amigos, esto no debería pasar. No se preocupen, hay fotos de respaldo y cámaras por todos lados, así que lo vamos a recuperar. ¿Alguien que haya tomado un teléfono por error?”, expresó y agregó: “Si alguien, sin darse cuenta, intentó hacer una picardía... Recuerden que hay seguridad en la puerta. El celular aparecerá, y si no lo encontramos, compraremos uno nuevo”.

