Con la mira puesta en el Oscar, Netflix anunció sus películas originales

El irlandés estará disponible el 27 de noviembre Crédito: Netflix

Scorsese, Soderbergh, Baumbach y Meirelles son algunos de los cineastas que filmaron para la plataforma

Marcelo Stiletano 28 de agosto de 2019

Con el anuncio oficial de las fechas de estreno de los diez lanzamientos más fuertes de Netflix para los próximos dos meses se puso virtualmente en marcha el calendario de la temporada alta orientada a los premios más importantes de Hollywood, que tiene como fecha culminante la próxima entrega del Oscar.

El plan de lanzamientos comienza con The Laundromat, de Steven Soderbergh (sobre el caso de los Panama Papers), que estará a partir del 18 de octubre disponible en streaming para los abonados a Netflix, incluida la Argentina. Sigue con El irlandés, de Martin Scorsese (27 de noviembre) y culminará con Los dos papas, de Fernando Meirelles (centrado en la relación entre Benedicto XVI y Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, su sucesor al frente de la Iglesia Católica), el 20 de diciembre.

A estos títulos se suman otros siete largometrajes: Dolemite is My Name (25 de octubre en streaming), The King (1º de noviembre), Earthquake Bird (15 de noviembre), Historia de un matrimonio (6 de diciembre), Klaus (15 de noviembre), I Lost My Body (29 de noviembre) y Atlantics (29 de noviembre).

En todos los casos, Netflix también anunció las fechas de estreno previo en cines (con un lanzamiento limitado) de todos estos títulos. De esta manera, el gigante del streaming quiere posicionar sus títulos más fuertes en la temporada de premios cumpliendo con los requisitos de la Academia de Hollywood y multiplicar la experiencia de la temporada pasada, cuando Roma, de Alfonso Cuarón, se convirtió en uno de los aspirantes más fuertes a llevarse el premio mayor de la Academia de Hollywood, además de llevarse otras estatuillas. El anuncio no incluye detalles respecto del estreno en salas de estos títulos en el resto del mundo.

Hasta que el gigante del streaming instaló un cambio en las reglas de juego nadie discutía la vigencia de una ventana de 90 días entre el lanzamiento en cines y la continuidad del recorrido de un título en plataformas de streaming o dispositivos on demand. Las cadenas de exhibición defienden ese mecanismo y se oponen a un lanzamiento en cines a plazo fijo, tan restrictivo en su duración como el que ahora fija Netflix. Son cuatro semanas en el caso de El irlandés, la película potencialmente más fuerte de todo el plan de lanzamientos, y que tendrá su estreno mundial en el próximo Festival de Nueva York, a fines de septiembre.

Los interrogantes van mucho más allá de lo que pueda ocurrir en el mercado estadounidense, porque todos estos lanzamientos tienen alcance global para los abonados de Netflix, pero no son pocos los que querrían ver algunas de estas películas en los cines fuera de Estados Unidos. En el caso argentino, dos de ellas despiertan a priori gran interés. The Laundromat participa de la competencia oficial del Festival de Venecia, que se inicia hoy (ver pág. 7), y Los dos papas tendrá su estreno mundial a principios de septiembre en el Festival de Toronto.