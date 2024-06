Connie Ansaldi presentó una aplicación de salud mental, generó una fuerte polémica y tuvo que salir a defenderse

Escuchar

La creación por parte de Connie Ansaldi de una aplicación que ofrece asistencia psicológica basada en inteligencia artificial (IA) generó una fuerte polémica que incluyó fuertes críticas a la conductora por abordar de esa forma un tema tan sensible. Las críticas llevaron a que la panelista se defendiera y tuviera que aclarar los fundamentos de su proyecto, “una compañía de tecnología enfocada en salud emocional que se llama CUX”.

“Como están hablando sin saber (para variar) acá les cuento a los que les interesa la verdad cómo y por qué nace CUX. A los que no, no hay manera de convencerlos. Hace cuatro años que dedico todos mis lunes a escuchar a personas y darles un espacio de contención y apoyo porque me di cuenta mucho antes que esté de moda, que la salud emocional era un problema que había que mirar. Las estadísticas globales hablan por sí solas”, afirmó.

La novedad salió a la luz a partir de un informe que emitieron en Telenoche, el noticiero de Canal 13, donde hablaron de la herramienta tecnológica creada por la panelista y su contratación por parte de un gobierno municipal. La difusión y viralización en las redes sociales le valió una amplia gama de críticas, en particular, de personajes vinculados con el mundo del periodismo y del espectáculo.

Los comentarios más críticos se debieron a que, en el reporte televisivo, precisaron que el municipio bonaerense de Trenque Lauquen había contratado los servicios de la aplicación en cuestión como parte de sus políticas dedicadas a la prevención de la salud mental.

En este punto en especial, Ansaldi aseguró que “las empresas que pueden cambiar el mundo, como es el propósito de CUX, deben ser sustentables. Por eso quisimos trabajar con gobiernos para que tengan una herramienta a bajo costo y de alta penetración para la población ya que hoy el 85% no accede a nada”. “Creo que los cambios se dan cuando las estructuras se comprometen. Lamentablemente, en la Argentina pasan cosas como esta”, agregó.

En ese sentido, la creadora de la propuesta aseguró que lo que sucedió con el distrito ubicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires fue una prueba piloto de tres meses “previo a que asuma [el presidente] Milei”. “O sea, era el gobierno anterior, porque nos interesaba ayudarlos a combatir lo que les estaba pasando en la ciudad con la salud emocional en la ciudad”.

Según afirmó, el contrato por ese tiempo tuvo un costo de $1.900.000y reparó en que ese monto “ni siquiera cubre los viáticos que le pagan a cualquier cantante en un recital”. “Si bien ayudó a mucha gente, podría haber ayudado a mucha más si no hubieran tenido miedo de OH! justamente esto que está pasando ahora! CUX esta siendo premiada en el mundo entero. A mi y a nuestro equipo nos reconocen en países que ni siquiera se imaginan. Yo gané el 80% de los concursos en los que me presenté. Trabajo 15 horas por día los siete días de la semana para una startup de impacto”, detalló.

En tanto, aclaró Ansaldi, “CUX no brinda diagnóstico ni tratamiento, ni tampoco comparte datos de terceros”. En ese contexto, continuó su defensa y, en referencia a sus detractores, consideró que “debería darles vergüenza hostigar a una emprendedora argentina que solo busca cambiar las cosas y, más, viniendo de gente que nunca hizo nada por nadie”.

“A pesar de todo, sigo creyendo en la gente. El día que no crea más, lo que hago dejará de tener sentido”, cerró su descargo.

