"Nos tienen adentro metidos y no te enterás de nada. Y cuando salís te das cuenta que aumentó la nafta", criticó el conductor. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 13:08

Cuando se cumple una semana del anuncio de su despedida del aire por Radio 10 , Baby Etchecopar arremetió hoy contra la cuarentena a raíz de la pandemia por el coronavirus, dijo que "acá no hay plan" y que nos están "silenciando de la forma más ruin posible".

Esta mañana, mientras debatían sobre el test para detectar el coronavirus, el conductor del programa El Ángel sostuvo que "es todo mentira, es todo chamuyo; que la gente se entere que no hay un plan de medicina, que el mundo nos está mirando. Acá no hay plan", criticó.

" Para que no se den cuenta de que no hay plata, no hay bancos. Para que no se den cuenta de que no hay laburo, no salen a la calle. Eso es silenciarte de la forma más ruin posible . A los viejos, dale un papel por 24 horas. Los viejos llaman y no les contesta nadie. Lo que están haciendo con nosotros es silenciar de la peor manera posible. Ésto es cómo lo de los 10.000 pesos que dijeron que iban a pagar y resulta que tenés que ser residente", afirmó.

"Que se dé cuenta la gente. Por supuesto que hay que quedarse adentro, hay que cuidarse, hay que usar barbijo, hay que vacunarse. Nos tienen adentro metidos y no te enterás de nada. Que viene el lobo, que viene el lobo. Y cuando salís te das cuenta que aumentó la nafta ", reveló.

Para finalizar, se despachó contra la polémica publicidad de YPF: "Esa epopeya berreta malvinense que parece que estamos luchando contra los alemanes. No hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad, y esa propaganda de YPF es bochornosa".