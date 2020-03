El periodista se quejó por los paseos de las mascotas durante la cuarentena por coronavirus Fuente: LA NACION

En el marco de la cuarentena total y obligatoria para prevenir contagios por coronavirus Covid-19 está contemplado el permiso para sacar a las mascotas. Sin embargo, Marcelo Longobardi dijo estar indignado porque en su "barrio hay gente que pasea el perro" y él no puedo ni caminar.

Longobardi hizo esta declaración en el pase de su programa Cada Mañana y Lanata sin Filtro (R adio Mitre ), cuando analizó junto a Jorge Lanata -quien hizo su envío desde la cuarentena- la vida en "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que decretó el presidente Alberto Fernández para desacelerar la propagación del coronavirus. El periodista aseguró que la cuarentena se extenderá hasta el 13 de abril y agregó: "Lo único que sé es que voy a estar acá. Solo".

María Isabel Sánchez puso sobre la mesa el tema del paseo de mascotas durante el confinamiento hogareño. "Los perros ya no dan más. No quieren salir porque se los prestan entre los vecinos" , dijo la locutora.

En sentido, Longobardi sostuvo: "No entiendo cómo se puede pasear un perro y no un humano. En España no se puede andar. Francia, que está en un nivel de cuarentena importante, permite salir a caminar o a correr una hora por día, a un kilómetro de distancia de tu casa, solo. Londres permite hacer actividades físicas solo, pero no se sabe cómo se va a implementar durante la cuarentena. En Bélgica están promoviendo que salgan".

El conductor aseguró que "en la mayoría de los casos está prohibido hacerlo en bicicleta. En Alemania puede hacerse pero solo. Algunas regiones de China lo hace a través de una aplicación móvil, donde alguien te controla de manera remota para que hagas tus movimientos".

Longobardi insistió en la importancia de permitir y garantizar la práctica de deportes en cuarentena. "La actividad física debería ser regulada", dijo y agregó que "si no lo hacemos vamos a registrar otras consecuencias tales como aumento de peso, de colesterol y otras afecciones. Yo empecé a usar una bicicleta fija ayer".

Luego, el periodista dijo un indignado: "En mi barrio hay gente que pasea el perro y yo no puedo ni caminar".

Qué dice la ley sobre los perros en aislamiento

En rigor, el cuestionamiento del periodista tiene un punto: no está permitido pasear a los perros. Sí sacarlos a que hagan sus necesidades, pero no caminar varias cuadras. El Gobierno difundió durante el fin de semana un instructivo sobre cómo sacarlos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio instaurado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 a raíz de la pandemia del coronavirus Covid-19.

El video, que lleva la firma del Ministerio de Ambiente, explica que se puede sacar a las mascotas a las calle pero no para pasear, y lo debe hacer una sola persona.

Luego detalla que la distancia del recorrido durante el paseo debe ser la mínima posible y en las inmediaciones de la casa o departamento.