Coronavirus: Cinthia Fernández, furiosa con una fan que la saludó con un beso

Cinthia Fernández estalló luego de que una fanática la besara en la mejilla en medio de la pandemia de coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 17:05

Mientras los gobiernos del mundo extreman las medidas para contener el brote de coronavirus , que ya se extendió por un centenar de países y causó más de 7100 muertes, los ciudadanos toman muchas precauciones con vistas a prevenir el contagio.

En ese sentido, las recomendaciones médicas indican que es preferible evitar el contacto físico con personas que puedan haber estado expuestas a la enfermedad . Pero, a veces, la costumbre, el entusiasmo o la ignorancia pueden atentar contra las mejores prácticas.

Algo de esto le pasó a Cinthia Fernández cuando se cruzó con una fanática mientras estaba de compras. "Yo fui al supermercado, vino una señora, me dijo 'hola Cinthia' y me encajó un beso", contó la panelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece).

"Yo no la vi venir. Le dije, '¡señora, no se da un beso! ¿usted no ve las noticias?'. Y me dice 'ah sí, sí por lo del coronavirus'. Encima se ofenden y minimizan el tema, está lleno de irresponsables", añadió la modelo, visiblemente indignada.

Y agregó: "Somos muy inconscientes, muy irrespetuosos, muy creídos, pensamos que no nos va a pasar. Y yo no sé si me crucé con un irrespetuoso o quizá con una con una persona que no fue irrespetuosa, pero estuvo en contacto".