"No fueron capaces de tener un programa económico... Imaginate vacunar a 12 millones de tipos", dijo Jorge Lanata Fuente: Archivo

25 de noviembre de 2020 • 13:09

Jorge Lanata se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus que implementará el Gobierno a partir de enero de 2021 y contó cuál es su condición para vacunarse contra el Covid-19. "Te voy a hacer la pregunta del millón, ¿te vas a vacunar?", lo consultó Marcelo Longobardi durante el pase de programas que ambos conducen por radio Mitre.

"Sí claro, pero antes hay varios temas", respondió Lanata. "Pensar que las vacunas tienen ideología es una estupidez, las vacunas son vacunas. Pero si me decís que acá el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) va a aprobar la vacuna rusa -Sputnik V- antes que Rusia la apruebe, y ahí ya me parece mal", agregó.

"Siempre la ANMAT ofició como una segunda línea de la FDA (Food Drug Administration) en el sentido de que nunca aprobó un remedio que la FDA no hubiera aprobado. Sería, si lo hacen, la primera vez. Y ahí no me vacunaría", completó.

"Si la vacuna rusa estuviera aprobada por Rusia y después la aprobaran acá también me vacunaría, obvio. Hay que ver qué hace Rusia, porque la Fase III la terminan en abril, o sea todavía falta", anticipó el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

El plan de vacunación

En ese sentido, Lanata dijo que "lo que genera dudas es si el Gobierno cuenta con la eficiencia para vacunar, y ahí la respuesta es no; digo con la eficiencia para gestionar la logística que permite empezar a vacunar en enero, no lo veo, me parece que no".

"El propósito que presentó el ministro Ginés González García fue vacunar a 12 millones de personas a partir de la primera quincena de enero. Eso requiere una logística monumental", subrayó Longobardi.

"Más allá del Gobierno que esté, acá somos inútiles en la logística. Aparte hay que capacitar a la gente que aplica la vacuna. Por lo menos en el caso de la vacuna rusa, ojalá se pueda armar esa movida grande, pero me plantea dudas", completó Lanata.

"No fueron capaces de tener un programa económico. Imaginate vacunar a 12 millones de tipos. Lo que dice la gente del ambiente de las vacunas es que si empezaran a vacunar en el verano recién terminarían en julio o agosto del año que viene, tampoco es que en 15 días vacunan a todo el mundo, no se puede hacer eso", finalizó.