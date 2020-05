"Están escupiendo para arriba. Después les va a pasar a ellos y no van a tener argumentos", criticó Lanata. Fuente: Archivo

Jorge Lanata fue muy crítico esta mañana cuando se refirió a la polémica desatada entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma en relación a la apertura gradual de la cuarentena para luchar contra la pandemia del coronavirus Covid-19 .

El conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) dijo que se trata de "una pelea miserable y ridícula", que es "una locura" que ambos distritos se tiren "infectados" y cuestionó a los funcionarios bonaerenses que "están escupiendo para arriba".

"Sigue esta pelea bastante miserable y ridícula entre provincia y Capital. [Axel] Kicillof quiere bajarle el tono pero a la vez insiste en que el foco del contagio está en la Ciudad", consideró el periodista y pidió que, si al menos "no nos da la cabeza para verlo como un problema mundial, por lo menos lo podemos ver como un problema argentino".

"Es una locura que Capital y provincia estén tirándose con infectados, o sea esto le está pasando a la Argentina. No tenemos esa conciencia, es increíble que después de todo lo que nos pasó no tengamos una conciencia mínima de Nación, no puede haber una pelea entre una jurisdicción y otra. Están escupiendo para arriba en la provincia", alertó y vaticinó: "Lo que están diciendo que pasa en Capital les va a pasar a ellos en dos o tres semanas".

"Están escupiendo para arriba. Después les va a pasar a ellos y no van a tener argumentos. Vamos a escuchar testimonios de villas de provincia, que nunca pasaron por ahí, no tienen agua, no se cumple la cuarentena, no testearon, no se pueden lavar las manos. Digo esto del agua porque hasta hace dos días parecía que [Horacio Rodríguez] Larreta había ido a la señora de Garganta Profunda y le había cortado la canilla él en persona. Es ridícula toda esta discusión. ¿Es culpa de quién? ¿Es culpa de Kicillof que no se laven las manos en la Villa Itatí en Quilmes porque no tienen agua? ¿Es culpa de Larreta que en la villa 31 haya tantos contagios? Somos víctimas de una enfermedad infecciosa. Y esto es Argentina. No hay paredes contra esta enfermedad", manifestó.

"Es ridículo que seamos tan pequeños. No podemos ser tan miserables, tan idiotas a la hora de pensar las cosas. En la Ciudad de Buenos Aires se testea más del doble que en el conurbano", aclaró, tras citar la investigación de LN Data elaborada con cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación , y dijo: "O sea, no pueden decir estas cifras son manipuladas por la Ciudad".

Cuando su compañera, Maru Duffard , le planteó que el gobernador de la provincia no quiere "que decisiones de la ciudad impliquen un brote en la provincia de Buenos Aires", Lanata enfatizó: "No saben cuántos contagios tienen, no puede decir eso Kicillof, no puede decirlo porque no tiene información; hay 1800 villas y testearon a cuatro, o sea no hay comparación", finalizó.