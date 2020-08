Coronavirus: Juan Sartor, jurado de Corte y Confección, dio positivo

El exconcursante y actual jurado invitado habló por videollamada con el estudio y contó su situación Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 15:13

"Uno piensa que nunca te va a pasar y esto te agarra desprevenido, y es terrible. Soy de esos que pensaban que era un mito, y me tocó", contó Juan Sartor a través de una videollamada. El exparticipante y actual miembro del equipo del jurado de Corte y Confección contó cómo se siente tras enterarse el fin de semana que tiene coronavirus, luego de sentir insuficiencia respiratoria acompañado de la pérdida del gusto y olfato. El diseñador además aseguró que donará plasma una vez curado.

La conductora Andrea Politti no dudó en ofrecerle acompañamiento y apoyo en este momento: "Acá lo importante ahora sos vos. Que no tengas temor, y aunque estés solo estás acompañado". Por su parte, Juan agradeció el apoyo de todo el equipo que no lo paran de llamar para saber cómo está. "Llevo dos días con el teléfono en la mano y todos se súper preocuparon por mí, los quiero mucho".

Además, el diseñador detalló cómo procede ahora que está en cuarentena. "Me tengo que cuidar un montón para cuidar a los demás, entonces ni abro la puerta porque vivo en un edificio de gente mayor. Una vecina me hace los mandados y me los deja en la puerta".

Para cerrar, contó lo difícil que le resultó contarle a los padres. "A mis viejos no los veo hace nueve meses, obviamente que me costó decírselo pero obvio que estoy bien, más allá de pequeños síntomas, pensé que se iban a desesperar, pero no les podía ocultar. Estuvieron ahí, están todo el tiempo llamándome".