Coronavirus: Sofía "Jujuy" Jiménez opinó sobre la cuarentena y despertó críticas

La modelo regresó de viaje y debe ponerse en cuarentena. Fuente: LA NACION

18 de marzo de 2020 • 18:10

Si bien la pandemia provocada por el conoravirus tiene alerta a todo el mundo, en nuestro país, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, algunas personas se niegan a respetar la cuarentena. Lo cierto es que varios personajes del espectáculo demostraron su enojo a través de las redes sociales por el pedido de aislamiento y la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez no fue la excepción.

La novia del jugador de tenis, Juan Martín del Potro , regresó de viaje y debe quedarse en su casa por al menos 15 días. Esa idea, expresó desde su Instagram, no le gusta nada. "Volviendo a Argentina, llena de dudas, de incertidumbre, con una sensación rara. Tanta información que me terminé mareando. Pero si algo me quedó claro es que el universo está hablando. Mejor dicho, nos está pidiendo a gritos que TOMEMOS CONCIENCIA", escribió.

Con ganas de reflexionar al respecto, la influencer sostuvo: "Estamos viviendo un proceso de transformación ENORME, un proceso donde no nos queda otra que frenar y replantearnos absolutamente TODO. Por supuesto empezando por uno mismo, pero sobre todo, entendiendo que no estamos solos. Que vivimos en una SOCIEDAD donde NECESITAMOS del otro", arremetió.

Así como Aníbal Pachano realizó polémicas declaraciones al respecto, Jiménez puso en duda la decisión del presidente Alberto Fernández y su gabinete al cuestionar la cantidad de días que hay que quedarse en casa para evitar la propagación del virus. "Pienso que no son casuales los destrozos ambientales. ¿Qué decir de la tremenda revolución femenina? Y por supuesto, no es menor lo del coronavirus. 'Cuarentena', 14 días encerrados en nuestras casas sin poder salir a ningún lado. ¡Wow!, suena a una locura . De esas de películas, casi inalcanzables", finalizó.

Cabe destacar que, además de la distancia social, las medidas de precaución sugieren extrema higiene, suspensión de clases y aislamiento de las personas de riesgo (gente de más de 65 años, embarazadas o personas inmunodeprimidas) entre otras disposiciones económicas y sociales para intentar desactivar el avance del virus en nuestro país.