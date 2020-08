Cosquín Rock 2020: conocé todos los beneficios para llevar el rock a tu casa

YPF Serviclub vuelve a invitarte a ser parte del Cosquín Rock, pero esta vez, desde la comodidad de tu casa. Crédito: Cortesía CR

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 00:10

En su 20 aniversario, Cosquín Rock, el mítico evento cordobés, se reinventa. Debido a los tiempos cambiantes que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, el festival se llevará a cabo de manera online, para mantener vivo el espectáculo más grande Hispanoamérica en una experiencia virtual e interactiva que podrás disfrutar por primera vez desde la comodidad de tu casa.

Con más de 60 artistas de 10 países que tocarán desde cuatro escenarios en simultáneo, la versión virtual del Cosquín Rock se transmitirá en vivo por streaming los días 8 y 9 de agosto.

Esta nueva modalidad online de vivir el evento da opciones a la audiencia para que elija a qué artista quiere ver, desde qué escenario y con cuál de todas las cámaras disponibles prefiere verlo.

En este momento en que el entretenimiento resulta clave para despejar la cabeza, YPF Serviclub, uno de los principales sponsors del evento, te da la posibilidad de vivir esta edición del Cosquín Rock online como nunca antes lo hubieras imaginado.

Desde el Instagram oficial de @ypfserviclub vas poder ganarte una de las entradas que van a estar regalando entre sus seguidores. Y, si no resultas ser de los afortunados, no desesperes: YPF te dará beneficios para que puedas acceder a esta experiencia épica y no pares de agitar.

Canjea tus puntos de YPF Serviclub y llevate una entrada general

Con el canje de puntosde a través de la página de YPF Serviclub, podrás llevarte una entrada general para el día que elijas, pero si canjeas desde la App YPF, disponible en Google Play y en App Store, te la llevás por menos puntos.

Además, durante el festival, los espectadores podrán acceder al mapa virtual donde YPF tiene una carpa exclusiva con todos los descuentos increíbles que la App tiene para vos.

La primera edición del Cosquín Rock online será diferente a lo que todos conocemos: con tu usuario podrás chatear con los demás espectadores, acceder a un meet & greet con tu artista favorito, vivir experiencias de realidad virtual y hasta ser parte de la gran previa en la prueba de sonido, todo sin moverte de casa.

Canjeando tus puntos Serviclub podrás llevarte una entrada general para esta nueva edición virtual e interactiva del Cosquín Rock 2020. 00:15

Video