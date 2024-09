Cristian Castro contó cuál fue el verdadero motivo que lo distanció de Luis Miguel

Escuchar

Cristian Castro es una de las estrellas más reconocidas de México en el mundo entero; pero, sin lugar a dudas, el podio lo encabeza Luis Miguel, quien a sus 54 años supo robarse el corazón de más de cinco generaciones distintas.

Aunque en sus comienzos, Cristian tomó al Sol de México como un referente y un guía, y fueron grandes amigos, con el tiempo su relación se fue rompiendo. En la actualidad ya perdieron todo tipo de comunicación, pero no de todo el interés por parte del hijo de Verónica Castro.

En una entrevista reciente en el programa de streaming #AngelResponde, conducido por Ángel de Brito, el cantante hizo por primera vez referencia a la acalorada pelea que tuvieron, cuando Luis Miguel descubrió que su colega estaba saliendo con quien fue uno de sus grandes amores, la artista cubana Daisy Fuentes.

Luis Miguel y Cristian Castro coincidieron en sus época dorada y la rivalidad estuvo presente durante algunos años Archivo

“Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo. La verdad es que no lo entiendo porque yo lo quiero, pero a morir. Él es nuestro capitán, y al capitán no se lo puede traicionar nunca”, comenzó diciendo Castro. Además, remarcó que en el momento en que se enteró que Daisy había salido con quien consideraba un amigo, decidió romper todo tipo de contacto.

“Cuando me enteré que este chico estaba medio enamorado de ella, le dije ‘¿me estás cargando? Somos amigos con Luis. Mañana mismo te tomás el avión y te vas con él’”, recordó el intérprete de Azul sobre las palabras que le dijo a la mujer que fue considerada por mucho tiempo su amante.

Así mismo tiempo, aprovechó la oportunidad en vivo para dejarle un sentido mensaje a Luis Miguel, evidenciando que está dispuesto a hablar y recomponer su relación si así él lo desea. “Quiero que comprenda que estoy 100% de su lado, pero bueno, él anda como muy serio”, agregó sobre la actitud hostil que mantendría el cantante con él.

El incómodo momento que vivió Cristian Castro en un show de Luis Miguel

Durante la entrevista, Cristian Castro también trajo a la memoria de los oyentes un episodio muy vergonzoso que vivió con Luis Miguel en Buenos Aires. Al parecer, durante la última presentación que dio el cantante de La Incondicional en el estadio Movistar Arena, el hijo de Verónica Castro logró sentarse en las primeras filas. Su colega lo reconoció desde el escenario, pero no quiso saludarlo.

“Le busqué la mirada y nada”, señaló sobre sus intentos por sobresalir entre la multitud para conseguir que su ídolo lo perdonase. A pesar de sus esfuerzos, todo pareciera ser en vano, ya que Luis Miguel está lejos de querer entablar una relación de amistad con él.

Para terminar la nota, Cristian explicó que de cruzarse frente a frente con “Micky”, lo primero que le daría es un abrazo y muchos mimos. “Es mimoso, yo lo voy a encontrar un día y lo voy a mimar”, cerró.

LA NACION