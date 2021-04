Cristina Pérez: “La única fábrica con funcionamiento pleno en Argentina es la de la pobreza”

Luego de que se dieran a conocer los datos del Indec que señalan que la pobreza en el país alcanzó al 42% de la población en el segundo semestre de 2020, la periodista Cristina Pérez hizo una dura reflexión en la editorial de su programa de radio Confesiones en la Noche.

“La única fábrica con funcionamiento pleno en nuestro país es la fábrica de la pobreza. Seguramente vamos a escuchar en estas horas como gran excusa el advenimiento de la pandemia, y me parece que tenemos la obligación moral de hablar de lo que no se hizo y de lo que no se hace para que las cosas sean como son”, señaló Pérez en el programa que se emite por Radio Mitre.

“Cuando hablamos del 42% de pobreza en la Argentina hablamos del 60% de los menores en situación de pobreza. En el Conurbano, la cifra escala al 51%, es decir, uno de cada dos ciudadanos”, indicó la periodista.

A su vez, cuestionó cuáles fueron las circunstancias que llevaron hasta esta difícil situación. “¿Cómo llegamos hasta aquí? La pandemia vino pero se tomaron decisiones, y tengo muy presente el año pasado cuando habían convertido a la cuarentena en un dogma, cuando decidieron cerrar los ojos ante la bancarrota y el quebranto porque tenían buenos números en las encuestas por mantenerla hasta que eso se convirtió en una especie de anestesia de la que no querían salir porque iba a sobrevenir la realidad”, sostuvo.

“En aquella época, al que señalaba que se venía una catástrofe económica, que iban a dejar a los argentinos en la miseria, o al menos a gran parte de ellos, lo acusaban de estar en contra de la vida y a favor de la muerte”, recordó.

“¿Qué pueden decir hoy los que se aprovechaban de las encuestas y de los números por el miedo al Covid-19 cuando alargaron sin motivo y por especulación una situación que llevó a la pobreza y los hizo caer de la cornisa de la que se agarraban miles de argentinos?”, preguntó Pérez.

También explicó que, según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante 2020 cerraron 90.700 locales y más de 41.000 PyMEs en todo el país. A su vez, unos 185.300 trabajadores quedaron afectados.

“Pero, claro, uno puede decir que el mundo vivía una situación sin antecedentes. Todos los países lo padecieron con consecuencias graves en sus economías; la Argentina empeora las graves porque está por sobre el promedio de Latinoamérica”, reflexionó Pérez.

Además, criticó que “cuando deberíamos estar observando que nuestros representantes políticos se desesperan por solucionar los problemas de una economía languideciente, anémica que solo fabrica pobres, uno ve que el Gobierno en realidad está solamente preocupado por la Justicia, y no la general, sino por la Federal, la que tiene que salvar a Cristina Kirchner, a Julio De Vido y a Amado Boudou”.

