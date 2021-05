Cristina Pérez: “Ni A ni B; el plan K es terminar con la división de poderes”

Mientras el oficialismo busca, por todos los medios, lograr los votos necesarios para avanzar con la modificación del Ministerio Público Fiscal y, finalmente, remover al Procurador General, Eduardo Casal, la periodista Cristina Pérez (47) analizó la jugada kirchnerista. Al respecto, la conductora señaló que la intención del núcleo duro de ese espacio político es “terminar con la división de poderes” en la Argentina.

Este lunes, en el editorial de su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez analizó la nueva maniobra sobre la Justicia del kirchnerismo en medio de la segunda ola de coronavirus. “Son horas dramáticas en la Argentina. Una Argentina que por momentos no se sabe hacia dónde va. O, mejor dicho, quieren que eso parezca. Porque en Argentina no hay plan A ni plan B, hay plan K. Y el plan K es inconfesable, aparece por asaltos y concretamente busca terminar con la división de poderes. Es decir, con la República”, opinó la periodista.

Tras enumerar que la Argentina ya es el cuarto país con más muertos por millón de habitantes, Pérez recordó que en el país faltan vacunas. Y en ese contexto, la periodista cuestionó con dureza el momento en el que el kirchnerismo busca dar una nueva embestida contra la Justicia. “¿Qué avanza en este contexto de la Argentina? ¿Algo avanza? Por supuesto que sí. Lo que avanza sin pausa es el intento de copar la Justicia. En medio de este drama, el oficialismo sorprendió en el intento de avanzar con la aprobación de la ley del Ministerio Público Fiscal que, para decirlo de manera simple, lo que busca es tener en su puño a los fiscales y poder echarlos también sin mucho inconveniente”, cuestionó.

Editorial de Cristina Pérez del lunes 17 de mayo de 2021

Pérez recordó que el oficialismo aún no tiene los votos necesarios para impulsar la reforma del Ministerio Público Fiscal, pero alertó que lejos de aminorar sus ansias, desde el kirchnerismo duro buscan ir a fondo con la cuestión. “¿Ustedes creen que algún fiscal va a investigar corrupción después de una ley que los ponga de rodillas? El Gobierno aún no tiene quórum y, aparentemente, tampoco los votos suficientes. Pero no le falta el cinismo. Apenas regresó de su viaje, el Presidente dijo que esta ley que proponen, donde reducen a mayoría simple los votos necesarios para elegir al jefe de los fiscales, en realidad fue necesaria porque la oposición no quiso aceptar la propuesta que él hizo, que era Daniel Rafecas”, recordó.

Luego de señalar que el propio Rafecas desmintió al Presidente al decir que, de promulgarse esta ley, sería su límite ético y que bajará su postulación, Pérez le puso nombre y apellido a la persona que está detrás de la reforma. “El pliegue del candidato del Presidente ni siquiera fue elevado por el oficialismo. Presidente, usted sabe que no es culpa de la oposición. Es culpa de Cristina Kirchner. Es ella quien le está bochando el candidato a usted. Hasta Elisa Carrió se lo aceptó. Pero es mucho más cómodo culpar a Juntos por el Cambio que animársele a la vicepresidenta. Y ya sabemos, el Presidente a Cristina no se le anima”, concluyó.

LA NACION