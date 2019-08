El romántico día de entrenamiento de Cristina Pérez con su novio

Cristina Pérez dejó atrás el perfil bajo y se muestra muy enamorada en las redes Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 16:50

Cristina Pérez no deja de sorprender con los románticos posteos juntos a su novio, el empresario textil Joel Freue. Cada vez comparten más momentos de amor en las redes, dejando en claro que las cosas entre ellos van muy bien.

La conductora del noticiero de Telefe mostró, por estas horas, una tarde de entrenamiento junto a su pareja en sus stories de Instagram. En la historia, Freue alza a Pérez sobre sus hombros, mientras ella posa con su look deportivo y saca la foto frente al espejo. Suena de fondo "We are the Champions", a modo de festejo por el día de ejercicio que disfrutaron juntos.

La story de la conductora del noticiero de Telefe junto a su novio

Freue también republicó la historia y agregó una romántica dedicatoria: "Sos la copa más dulce y del metal más noble", le escribió a la periodista.

La respuesta romántica del empresario textil Crédito: Instagram

Los piropos virtuales se están volviendo una tradición en esta pareja, ya que durante este mes tuvieron varios intercambios románticos en las redes. La semana pasada, Pérez compartió una foto de su pareja junto al epígrafe: "Tan guapo, my love". Al parecer, dejaron el perfil bajo atrás y empezaron a mostrarle su amor al mundo.