Cruces en la cumbia: El Dipy acusó a El Retutu de recibir plata para criticarlo

El Dipy estuvo como invitado en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) y aprovechó para responder a algunas acusaciones que le hizo Gastón “El Retutu”. En vivo, el conductor del ciclo leyó declaraciones que el cantante de cumbia hizo a un medio, donde acusó a El Dipy de “pasearse en los canales hablando de política” y “nunca ayudar a un comedor”. La respuesta del mediático vocalista no se hizo esperar: “Que te siga yendo bien con Fernando Espinoza que te banca”.

“El año pasado estuvimos comiendo juntos en un hotel en La Rioja, ¿le tengo que contestar? Te quiero un montó”, respondió El Dipy. “Trabaja para la Municipalidad de La Matanza, por eso sale a decir eso. Un beso, Gastón. Que te siga yendo bien con Fernando Espinoza que te banca. Le bajan plata para hacer un montón de cosas, no importa…”, añadió, en respuesta a las acusaciones de “El Retutu”.

Dipy

En el piso del ciclo matutino, Andrea Taboada quiso indagar más sobre el personaje que atacó a El Dipy: “Pero ¿qué hace?, ¿canta?”, consultó. “Lo único que sé es que hizo un montón de cosas buenas por los comedores de La Matanza, eso hay que reconocerlo. Un montón de cosas hizo Gastón, eso no hay que quitárselo, un montón de cosas por los chicos, y eso se lo reconozco”, sumó el mediático músico.

Gastón “El retutu” contra El Dipy

“Con el Dipy me enojé, en realidad no sé si estoy enojado. Yo me llevo muy bien, fui chofer de él cuando estaba en El Empuje”, contó El Retutu al sitio RatingCero. “Sé que es muy mentiroso, yo lo quiero un montón pero eso no quita que yo no le tenga que decir las cosas”, agregó.

Luego, añadió: “No me gusta y me da bronca, cuando él con sus lágrimas de cocodrilo quiere conmover a la gente y la compra, porque es muy comprador. Vuelvo a repetir: lo quiero un montón y me creo amigo todavía de él. La última vez que nos vimos fue en La Rioja, compartimos el mismo hotel y él estaba haciendo un video para Néstor en Bloque, le gusta pelear”.

Finalmente, “El Retutu” dijo que no le gusta que “jueguen con los chicos, no con la necesidad de la gente”. Y puntualizó: “Él había hecho un video, donde se encuentra llorando por los chicos de Salta, diciendo que no tenía plata y que estaría bueno juntar. Nunca vi que hiciera algo por los chicos, nunca por la gente necesitada o al menos yo no me enteré. Pero él lo único que hace es hablar de política, pasear de canal en canal y jamás tiró un centro para un comedor o algo por el estilo. Él te va a decir que sí pero es mentira, es una mentira. Lo conozco muy bien”.

LA NACION