Desde el 1 al 17 de julio, la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a una fase más estricta. Horas después del anuncio oficializado por Alberto Fernández, Alberto Cormillot opinó sobre la situación. En su calidad de médico destacó que es una decisión compleja ya que, mientras las autoridades trabajan para garantizar el máximo rendimiento del sistema de salud, muchos sectores de la población se ven ahogados por la situación económica.

Como en otras ocasiones, Cormillot participó como panelista del programa Intratables desde su casa. Ante la pregunta de Paulo Vilouta sobre cuál es la mejor manera de comunicar, de ahora en más, los cambios en el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el AMBA, el médico mostró su preocupación por los sectores de menores ingresos.

"Por un lado está la gente que uno puede concientizar y puede llegar a cumplir la cuarentena, pero, hay un grupo de personas al que se le va a complicar seguirla. Esa gente, que desconozco qué porcentaje es, no sé si puede permanecer sin ingresos después de 100 días", señaló Cormillot en el programa Intratables (América).

Para dar cuenta del dilema que enfrentan muchas personas, a raíz de la imposibilidad de realizar sus tareas por el aislamiento, Cormillot ejemplificó con dos situaciones que se registraron en los últimos días en el conurbano bonaerense. En distintas localidades en las que las personas salían a la calle, el médico señaló que es, justamente, el factor económico lo que las impulsa a hacerlo, incluso pese a la amenaza del coronavirus.

Tras la opinión de Cormillot, Vilouta le preguntó si creía que luego del fin del endurecimiento del ASPO la situación sanitaria mejoraría. Sin dudarlo, el médico lo negó de manera contundente y se solidarizó con las autoridades por el difícil momento que les toca enfrentar en materia política y de salud . "La curva [de contagios] sigue en este momento para arriba. Mi intuición dice que vamos a seguir. ¿Cuál sería la explicación para salir? ¿Siguen aumentando los muertos, siguen aumentando los casos, pero nosotros vamos a superar la cuarentena? Salvo que hagan una salida parcial, no sé. No me gustaría estar en el lugar del Presidente ", afirmó.

