Cuatro shows para cerrar el año con música en vivo

Las últimas funciones antes de encarar el 2020, cortesía de Club LA NACION

Recitales al aire libre, festivales, conciertos sinfónicos, shows de tango y espectáculos internacionales que desembarcan en Buenos Aires para cerrar el año. Porque siempre hay una excusa para ver una banda, ir al teatro, salir a bailar o sentarse en una butaca a disfrutar de la belleza de la música en vivo. Rock, tango, metal y hasta una orquesta: en el abanico musical hay lugar para todos. A tener a mano la tarjeta de Club LA NACION y sacar entradas cuanto antes.

Ciudad Cultural Konex

Al patio del Konex todavía le queda resto para hacer bailar en este año, y la Bomba de Tiempo es uno de sus abonados para seguir hasta el final a puro ritmo

Dónde: Sarmiento 3131, Balvanera

Aunque pareciera que después del show de Bandalos Chinos el sábado pasado ya no queda nada más por hacer, el Konex todavía no está listo para dar de baja el 2019. En la ciudad cultural que no descansa, sigue La Bomba de Tiempo todos los lunes a las 19 para bailar al ritmo de la percusión en vivo, que siempre es un buen plan. El sábado 14, desde las 15.30, está el festival GRL PWR, con un line up de mujeres que incluye a Sara Hebe, Julieta Venegas y Loli Molina. Y el sábado 28 de diciembre el patio más mágico de Buenos Aires recibe a Kevin Johansen, que, junto con su banda The Nada, cierra el año con su clásico Fin de Fiesta.

Rapsodia Bohemia Sinfónico en el Teatro Coliseo

Bajo el mando de Ángel Mahler y Luis Pascual, Queen revive en un espectáculo sinfónico imperdible

Dónde: Marcelo T. de Alvear 1125, Retiro

El 20 y el 22 de diciembre, el Coliseo se viste de fiesta para este especial de Navidad de Rapsodia Bohemia Sinfónico, un espectáculo de Ángel Mahler y Luis Pascual. Después de 11 funciones a sala llena, el concierto vuelve con una edición especial navideña, redoblando la propuesta audiovisual con una puesta en escena de siete pantallas, una orquesta sinfónica, un coro, tres Freddies y una cantante lírica. Además de las canciones navideñas propias de Queen, se agregaron dos temas originales compuestos por Mahler y Pascual para darle un toque distinto al show. Un espectáculo teatral, musical y audiovisual muy completo para disfrutar antes de fin de año.

Susana Rinaldi en el Teatro Picadero

El próximo sábado 21 la reconocida Susana Rinaldi vuelve al escenario para emocionar con grandes éxitos del tango

Dónde: Pasaje S. Discépolo 1857, Balvanera

Tras dos funciones agotadas en noviembre, la multipremiada cantante de tango despide el año en el Picadero con su concierto La voz de Buenos Aires el sábado 21 de diciembre. En su repertorio se dejarán oír "Yuyo verde", "Naranjo en flor", "Tinta roja", "A un semejante" y otros éxitos. La acompañarán en esta noche su sexteto: bajo la dirección musical del maestro Juan Carlos Cuacci (también en la guitarra), Mariano Cigna y Renato Venturini en bandoneones, Marisa Hurtado en el contrabajo, Aníbal Gluzmann en el piano y Jorge Pérez Tedesco en el violoncelo.

Dream Theater en el Movistar Arena

Una de las bandas de metal más importantes de los últimos tiempos, hoy Dream Theater cierra el año en el flamante Movistar Arena

Dónde: Humboldt 450, Villa Crespo

El 13 de diciembre la comunidad metalera estará de fiesta porque Dream Theater lo dará todo en el marco del vigésimo aniversario del álbum Metropolis Part 2: Scenes From a Memory. Al recorrido completo del mítico disco en el flamante Movistar Arena se sumarán temas de su último trabajo, Distance Over Time. Con más de 30 años de trayectoria, la banda de metal progresivo más importante de los últimos tiempos mantiene intacta la química que unió a sus integrantes y sigue brindando recitales en los que el virtuosismo y la armonía se dejan oír bien claro.

