El futbolista estalló ante un nuevo escándalo que tiene a su pareja como protagonista

Fabián Cubero salió al cruce de una vecina de su novia, Micaela Viciconte , que aseguró en un mensaje enviado a Ángel de Brito vía Twitter que la ex Combate le gritaba a las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann .

"Hace poco los guardias tuvieron que ir a pedirle una noche que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía. ¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!", detallaba el mensaje.

El episodio llegó hasta los oídos de Neumann, quien se mostró preocupada por el bienestar de sus hijas Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). Cubero, harto del escrutinio público sobre su pareja, estalló en una entrevista con la revista Caras.

"Es tremendo la verdad, ¡qué ganas de joder! Todos los días algo nuevo sale. Igual ya se está encargando el abogado de Mica de este tema. La verdad es que es ridículo lo que hacen -agregó el hombre de Vélez-. No sé quién le pasó esa información a Ángel, seguramente él tampoco la chequeó".

"Esto no termina nunca, siempre tenés que salir a defenderte, aclarar cosas, me tiene cansado todo esto ya -añadió-. La agresión, las acusaciones. Por suerte se encargará el abogado, yo me cansé y eso que siempre pongo la cara y hablo con respeto".