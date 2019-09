Cubero le respondió a Nicole Neumann y ella usó las redes para descargarse

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019 • 11:53

A raíz de un enfrentamiento con su ex, Nicole Neumann tuvo un ataque de llanto durante Nosotros a la mañana, el programa en el que trabaja como panelista. Fue un momento tenso y la modelo debió retirarse del piso. "Me quieren ver muerta", dijo Neumann en medio de esa crisis. La modelo se refería a Fabián Cubero, el padre de sus hijos, y a Mica Viciconte, la actual pareja de él. Además de sus dichos en el programa, la modelo utilizó las redes sociales para hablar de su ex.

Si bien Neumann se reincorporó al estudio tras un corte y explicó de qué se trataba su angustia, la repercusión del momento televisivo fue tema de varios programas dedicados al mundo del espectáculo. Por esa razón, El diario de Mariana envió un cronista a la salida del entrenamiento de Cubero y le preguntó cuál era su versión de los hechos. "Decir que la quiero matar es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no sé nada. No puedo decir demasiado", dijo el futbolista. Horas antes, también Viciconte había opinado sobre el episodio.

Además, Cubero comentó que ya intervinieron sus abogados en el conflicto: "Cualquier duda que tengan, les pueden preguntar a ellos, están al tanto de todo". Además, la ex pareja de Neumann señaló: "Yo estoy tranquilo, estoy tratando de volver de mi lesión y preparándome para los nuevos proyectos que tengo. Todo esto me sorprende, no estoy al tanto de nada porque recién salgo de entrenar. No sé qué problemas tendrá Nicole, yo no estoy en su vida, es un tema de ella".

El futbolista también dijo que esperaba que la separación con la modelo fuera más apacible: "Ni idea si esperaba o no que terminen las cosas así. La verdad que uno siempre espera lo mejor, pero bueno.". Preguntado por la relación que mantiene con sus hijas y si cumple con los horarios de visita, Cubero explicó: "Yo respeto los días tal cual hay que hacerlo. Hace dos años que nos separamos".

Después de un día de intercambios indirectos de comentarios entre el futbolista y la modelo, Neumann escribió mensajes para su ex pareja en sus historias de Instagram. "A menudo nos decepcionan los más confiables", escribió. Y descargó con otras frases sueltas: "Algunos nos dejan cuando más los necesitamos", y "Aprender a aferrarse y aprender a dejar ir", publicó

A continuación, la modelo compartió frases en inglés que, si bien no aclaró a quién dirigía, todo indica que estarían dedicada al papá de sus hijas: "Apesta ver los verdaderos colores de alguien a quien amabas. ¡Maldita sea... realmente sos vos!".

La ira de la modelo escaló cuando un usuario de Instagram le escribió para decirle que ignore a su ex. Ella respondió: "¿Quién trabaja y se ocupa (de) que sus hijas sigan con vida como hasta ahora? Aparte de eso, soy inquieta y disfruto de trabajar". En tanto, desde otra cuenta, le consultaron por qué sufría tanto por Cubero. "¡¿Y en qué momento alguien dijo que sufriera por él?!", respondió. "Hijas gente, hijas y la vida diaria".