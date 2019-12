El exabrupto de Dady Brieva: atacó a los que lo critican por ser kirchnerista

El humorista se despachó contra quienes lo critican por su militancia

Ayer el actor y humorista Dady Brieva se refirió a la llegada del nuevo gobierno de Alberto Fernández y se despachó contra quienes lo critican por su militancia kirchnerista."Me chupan la po... ", dijo.

El integrante del trío Midachi estuvo en el programa de Luis Novaresio por A24 y ante la pregunta sobre qué les diría a aquellos que no comparten su ideología política, contestó con esa frase y agregó: " Yo hago lo que yo quiero. Por suerte. Los que no son peronistas fácil no me la hicieron, gratis no me salieron estos cuatro años. Pero ahora estamos nosotros".

Brieva también se refirió a la figura de Alberto Fernández y destacó que si bien al principio no estaba del todo convencido con la fórmula presidencial, ahora está contento: " Cuando empezó con que era hombre común, yo decía 'quiero un capitán de barco'. Después empezó a hablar bien peronista y más firme y ahora estoy contento con él".

Sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner indicó: " Es una yegua que te pelea con un escarbadientes. Es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, hubiera sido ella, porque fue ella la que habló del frente patriótico el 16 de abril de 2016".

El comediante también dio su visión de los primeros días de gestión y enumeró los cambios que a su entender van en buen camino, como la baja en los precios de los medicamentos, los bonos a los jubilados y las modificaciones en bienes personales. Sin embargó, añadió: " Va a ser muy difícil si los medios siguen manejando la agenda de esta manera. Hay medios que quieren meter a Cristina como el origen de todos los males. Va a ser un trabajo y un esfuerzo. Se va a tener que laburar seria y firmemente".

"El liberalismo puede volver si nosotros hacemos un mal gobierno. Por eso es nuestra obligación hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años. Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos", afirmó.

Por último, el actor habló sobre el expresidente y aseveró: "Mauricio Macri fue un mal sueño, no sé si quiso ser presidente o no. Hasta Horacio Rodríguez Larreta tiene más pinta de político".