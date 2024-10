Damián Betular recibió una sorpresa el día de su cumpleaños y se emocionó hasta las lágrimas

Escuchar

El 21 de octubre Damián Betular cumplió 42 años y los celebró de una manera muy especial. El pastelero recibió una sorpresa durante la emisión de su programa de streaming Sería increíble (OLGA) y sopló las velitas junto a sus compañeros. En medio del festejo, quiso compartir una reflexión personal, pero no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

Damián Betular celebró sus 42 años (Foto: Instagram @seriaincreible_)

Sin duda, Damián Betular se convirtió en una de las personalidades destacadas de la televisión. Sus participaciones como jurado de MasterChef y Bake Off, con sus estrictas devoluciones y su humor característico, permitieron que se ganara el cariño tanto del público como de sus compañeros de trabajo. Tan es así que el lunes, en el día de su cumpleaños, en su streaming, Sería increíble, le llevaron dos tortas para que soplara las velitas. Una de ellas era de hojaldre y dulce de leche y la otra era el famoso pastel de Harry Potter pero con la frase “Happee Birthdae Betu”.

Durante el programa el pastelero compartió unas sentidas palabras sobre su cumpleaños. “Soy muy feliz y ayer [por el domingo] se lo decía a mamá”, expresó Betular. “Llegan estos 42 años como llenos de mucho amor y todo así que les quiero agradecer a todos que me hacen muy feliz a mí y si los hago un poquito feliz a ustedes, todo bien”, continuó con la voz entrecortada. Su compañera Nati Jota fue la primera en acercarse a darle un fuerte abrazo.

Acto seguido todos en el estudio le cantaron el “Feliz cumpleaños” y Eial Moldavsky y Paula Chaves - quien reemplazó a Homero Pettinato - se sumaron al abrazo grupal. Pero eso no fue todo, sino que también armaron una piñata con la cara de él. Con los ojos vendados y con la ayuda de Nati Jota, Betular tuvo que romperla para que salieran las golosinas.

Damián Betular celebró su cumpleaños en Olga con Nati Jota, Eial Moldavsky y Paula Chaves (Foto: Instagram @seriaincreible_)

A través de las redes sociales del programa, compartieron varias imágenes y videos del festejo de cumpleaños del pastelero. “Feliz cumple Betuncho, si no existieras habría que inventarte”, escribieron y le dieron la oportunidad a los fanáticos para que también lo saludaran. “CADB: Club Atlético Damián Betular”; “Todos necesitamos ser tu amigo Betu”; “Sos los mejor del mundo y no me voy a cansar de decirlo”; “Te queremos Betu, te queremos”, comentaron los fans. Por su parte, el jurado de Bake Off Famosos (Telefe) respondió: “Soy muy feliz”.

Damián Betular sorprendió al hablar de su pasado como futbolista y mostrar el tatuaje que se hizo por Maradona

Si bien es uno de los pasteleros más reconocidos del país, hace un par de meses Damián Betular reveló que tuvo un sueño que no pudo cumplir: ser futbolista. “A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me probé en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, contó en Sería increíble. Al no quedar seleccionado por ningún club decidió probar suerte en el mundo de la pastelería, rubro donde logró un gran éxito y además el reconocimiento de colegas y fanáticos.

Si bien el sueño futbolístico no pudo concretarse, decidió llevar una parte de él en la piel. “Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona, con una fecha muy especial para él, 29 de junio de 1986″, contó. Ese que el día en que el futbolista salió campeón del mundo con la selección argentina al derrotar a Alemania en el Mundial de México. Sus compañeros quedaron completamente sorprendidos con su historia y más aún al ver el tatuaje de Betular en el brazo.

