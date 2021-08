Danger Mouse y Sparklehorse - Dark Night of The Soul

Resulta que hace más de un año, el sitio RollingStone.com.ar (o sea este) publicaba la singular noticia que anunciaba el lanzamiento del disco colaborativo entre Danger Mouse y Sparklehorse, la banda del difunto Mark Linkous, que vendría en una coqueta edición limitada con un libro de fotografías de David Lynch pero sin música. Sí, sin música, pero con un CDR. “Por razones legales, este CDR no contiene música. Usalo como quieras”. En la era del download, todo estaba dicho.

Ahora (ayer, para ser más precisos) y tras el suicidio de Linkous, el demorado Dark Night of The Soul sale a la calle en una edición especial que incluye mencionado libro, dos LP´s y un disco instrumental. El álbum, que condensa lo mejor de los dos artistas provocando un viaje hipnótico en diversos estilos que van desde el electropop hasta el country, contó con la colaboración de numerosos artistas: Black Francis, Iggy Pop, Gruff Rhys de Super Furry Animals, los Flaming Lips, Jason Lytle, Suzanne Vega, Julian Casablancas, el también suicida Vic Chesnutt, James Mercer de The Shins y Broken Bells, Nina Persson de The Cardigans y el propio Lynch. Sin desperdicio.

Pueden escucharlo entero acá. Abajo les dejo el tracklist para que no se pierdan.

1. "Revenge" (con The Flaming Lips) 2. "Just War" (con Gruff Rhys) 3. "Jaykub" (con Jason Lytle) 4. "Little Girl" (con Julian Casablancas) 5. "Angel’s Harp" (con Black Francis) 6. "Pain" (con Iggy Pop) 7. "Star Eyes (I Can’t Catch It)" (con David Lynch) 8. "Everytime I’m with You" (con Jason Lytle) 9. "Insane Lullaby" (con James Mercer) 10. "Daddy’s Gone" (con Nina Persson) 11. "The Man Who Played God" (con Suzanne Vega) 12. "Grim Augury" (con Vic Chesnutt) 13. "Dark Night of the Soul" (con David Lynch)

Si por algún motivo internético no lo pueden escuchar, prueben acá.

