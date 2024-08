Danza: novedades, reestrenos y más funciones en una cartelera que se mantiene en movimiento

Escuchar

Con un merecido reconocimiento a Adriana Barenstein y Alejandro Cervera, y una serie de obras, performances e intervenciones en diferentes espacios y salas, comienza hoy, a las 18, RojasDanza.40, el festival que en el marco del aniversario redondo del centro cultural hará por estos días -como dice el propio Cervera- una evocación del pasado con visión de futuro. “La danza, arte permeable, efímero, convocante, se desparrama por los espacios del edificio. La Batato, la Cancha, la Biblioteca, Abuelas y hasta el hall de entrada fueron y son espacios para el movimiento. Programar y pensar fue también una fiesta para mí. Los ciclos temáticos, los cruces, los Festivales fueron una felicidad para todos los que estuvimos haciendo fuerza para llegar a buen puerto. Sobre todo, los artistas, claro, pero también los técnicos, los administrativos, los que barren y limpian los pequeños camarines de este curioso edificio y tantos otros que reman las locuras de artistas y directores”, se explaya el coreógrafo, que dirigió el área durante varios años fructíferos. La programación, que continuará hasta el viernes, todos los días de 19 a 22, comenzará con la presentación de la Compañía de Danza de la UNA en la coreografía de Carlos Casella Quiero ser tu mismo, con entrada gratuita, y continuará con trabajos de Rhea Volij, Susana Szperling, María José Goldín, Mayra Bonard y Roxana Grinstein, entre otros nombres de destacados creadores de la escena de la danza contemporánea local (se puede consultar la programación completa en este enlace).

"Mi fiesta", de Mayra Bonard y Carlos Casella, integra la programación del festival RojasDanza

Será esta una semana de mucho movimiento en la cartelera, con buenas y variadas propuestas todos los días. Como el reestreno de Sumaj Pachamama en versión ampliada. Se trata de una obra que el bailarín del Teatro Colón Matías Santos comenzó a trabajar en el marco de los Talleres Coreográficos en el Centro de Experimentación, donde la estrenó en 2019. En un claro señalamiento al rol de la mujer, a través de la figura protagónica de la Pachamama -representada por La Charo, cantante de Tonolec-, une retazos de nuestro folclore con voces ancestrales. Esa pieza breve, entonces de veinte minutos, se expandió con más cuadros a un espectáculo de una hora completa, de gran despliegue visual. Con Natalia Pelayo, Marisol López Prieto, Iara Fassi, Eliana Figueroa, Manuela Rodríguez Echenique, Candela Rodríguez Echenique y el propio Santos, que señala: “Con Sumaj Pachamama buscamos rendir homenaje a la fuerza y resiliencia de la mujer, representada en la figura ancestral de la Madre Tierra. A través de esta obra, queremos conectar a nuestro público con sus raíces y destacar la importancia de honrar y cuidar nuestra Pachamama. Es un viaje emocional y espiritual que esperamos toque el corazón de cada espectador”, augura. Además de la función estreno de este jueves 8, 20.30, la obra tendrá próximas funciones el 19 de septiembre, 3 de octubre y 14 de noviembre, en el mismo teatro de Av. Santa Fe 1452; entradas, $15.000.

Ayelén Sánchez y Federico Fernández, del Buenos Aires Ballet Gentileza BAB

El Buenos Aires Ballet que dirige Federico Fernández está en un año imparable, con giras por todo el país: hace poco llegaron del sur y en breve saldrán con rumbo norte. Pero antes, este viernes, a las 21, el elenco integrado por bailarines del Teatro Colón, que también en esta oportunidad tiene como invitados a una pareja de bailarines Ballet Contemporáneo del San Martín (Luz Bargados y Damián Saban), presentará en el Avenida una gala con un programa de clásicos (Suite de Laurencia, El Cascanueces, El Corsario) junto a otras piezas neoclásicas y contemporáneas creadas especialmente. En Avenida de Mayo 1222; localidades desde $ 6900 (por Ticketek o en la boletería del teatro).

La compañía In Tango Tanz estrena esta semana “In the bodies” en el Cultural San Martín Daniel Franco Prensa

Tango, género y tecnología se conjugan en un nuevo espectáculo de In Tango Tanz que se estrena esta semana en el San Martín. Con In the bodies, la compañía austríaco-argentina se asoma a la intimidad del universo femenino en un tango contemporáneo, con música (bandoneón, piano y cello) e imágenes capturadas y procesadas en vivo, que cierra la trilogía iniciada con In The Room y In Shared Spaces. Las funciones son de viernes a domingo, a las 19, en la sala A en el centro cultural, Sarmiento 1551. Entradas: $6500.

Tango, arneses y música en vivo en el espectáculo con el que la coreógrafa Brenda Angiel celebra sus 30 años con la danza Nicolas Foong - Daniel Franco Prensa

Un 2x4 más volado es el de Brenda Angiel, que continúa celebrando sus 30 años con la danza con 8CHO, espectáculo de tango, arneses y música en vivo con el que a través de los años la reconocida coreógrafa se presentó en el exterior. Ahora volvió a la cartelera de Aérea Teatro los domingos de este mes, a las 18, antes de viajar en septiembre para participar de un festival en Vladivostok, Rusia. Entrada general: $14.000.

María Celeste Losa durante un ensayo de "El lago de los cisnes" en la Scala de Milán, donde es bailarina solista Brescia e Amisano - Teatro alla Scala

La argentina María Celeste Losa, solista del ballet de la Scala de Milán, participará en calidad de invitada de la función del próximo miércoles de El lago de los cisnes, en versión del coreógrafo Jorge Amarante, una obra contemporánea que reinterpreta al título clásico más representado de la historia, lo saca de época y en una versión más minimalista interpela sobre un tema muy actual. “El lago de los cisnes es el sinónimo de un lugar malvado, maléfico, en donde se ultraja a las mujeres. Parece un nombre muy romántico, pero es totalmente turbio”, decía Amarante en una entrevista con LA NACION al momento de su estreno. La posibilidad de volver a bailar en su país entusiasma a la artista platense, que hace una década vive en Italia. Además de esta función del 14, a las 21, en el Teatro Astral, Losa tiene prevista una segunda actuación con el mismo espectáculo en el Coliseo Podestá de su ciudad, el viernes 16. Las entradas, en ambos casos, están a la venta en Plateanet.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín en "La tempestad", versión libre de Mauricio Wainrot sobre el clásico de Shakespeare Carlos Furman - Prensa CTBA

A partir de la próxima semana, el Ballet Contemporáneo del San Martín sumará funciones a su temporada de La tempestad, versión libre de Mauricio Wainrot sobre el clásico de William Shakespeare. La obra, con música de Philip Glass, ahora podrá verse los miércoles, jueves y viernes, a las 20, hasta el 6 de septiembre, en la sala Martín Coronado del teatro (Corrientes 1530). Esta versión, que el coreógrafo estrenó en 2006 y posteriormente llevó a distintos escenarios de Francia, regresó con algunos cambios que abonan a un mayor despliegue narrativo de la danza para contar la conocida historia de poder, ambición, traición, venganza, perdón.

Margarita Bali sube la vida y la obra a escena Ailén Garelli - TNC

Con elocuente vitalidad Margarita Bali, a los 81 años, sigue bailando: en Juego del tiempo, unipersonal que la tiene en escena en el Teatro Cervantes, esta referente de la danza contemporánea y el videodanza en la Argentina hace una retrospectiva de casi medio siglo. Dirigido por la propia Bali y Gerardo Litvak, el espectáculo se podrá ver en Sala Luisa Vehil hasta el 22 de septiembre. En Libertad 815, de jueves a domingo, a las 18. Entradas, $6000.