“El corazón late muy fuerte”: una nueva generación de talento argentino, reunido en la vuelta a casa

Son jovencísimos, desarrollan su carrera en escenarios del extranjero y juntos se encuentran por primera vez con el añorado público de su país en el espectáculo “Repatriados”; gran oportunidad para conocer a los artistas del futuro de la danza

El coreógrafo Ricky Pashkus -que de producción de espectáculos sabe- le había dicho a su joven discípulo que lo que planeaba era una locura, que no lograría en dos meses, y muchísimo menos sin poner un peso, conseguir un teatro importante en Buenos Aires para reunir en un espectáculo gratuito a bailarines argentinos desperdigados por todo el mundo que tienen en común un mismo deseo: volver a bailar en casa. Pero desde muy chico Patricio Di Stabile fue empecinado y pujante. Tenía 17 años y cursaba el último año en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón cuando armó un show solidario para ayudar a merenderos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, la carrera lo llevó a vivir a Estados Unidos y ahora está a punto de cumplir otro sueño en su afán de productor: dirigir la gala de ballet Repatriados, que pone en el escenario al talento de una nueva generación que se abre camino en Estados Unidos y Europa. Golpeó puertas, buscó canjes, generó alianzas y este domingo, a las 17 y a las 20 (las localidades se agotaron en pocos minutos, así que acaban de sumar una segunda función), se correrá el telón imaginario del Auditorio Nacional del CCK, la sala más conocida como la Ballena. “Uno cuando se va siempre piensa en volver”, admite “Pato”, ya con 22, y se explaya sobre la energía y la garra que tiene esta camada que afuera está dando que hablar. “A mí lo único que me mueve es el arte y haber generado este proyecto me llena de emoción y de alegría”.

Un grupo de bailarines invitados, del Teatro Colón y del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, se suma al espectáculo que reúne a talentos argentinos que se destacan en el mundo Manuel Pose Varela

Pero como “uno solo nunca puede”, observa Di Stabile, la producción de esta fiesta del reencuentro la está produciendo con el exsolista del San Francisco Ballet Lucas Erni. Juntos ya habían hecho durante la pandemia un documental titulado Aislamiento social, que contaba la vida de cinco jóvenes artistas recluidos en sus casas (lejos de “casa”) mientras el covid acechaba detrás de la puerta. Ahora son socios en la realización de este espectáculo que parte de una idea en común y traen con ellos a una suerte de hada madrina, Raquel Rossetti, maestra formadora de ambos, que los ensaya por estos días en la Cúpula vidriada del centro cultural que funciona en el viejo Palacio de Correos.

La bailarina Bárbara Brigatti (Ballet Nacional de Portugal), junto con Patricio Di Stabile y la maestra Raquel Rossetti, que los guía los ensayos de las obras del repertorio clásico Manuel Pose Varela

“Nos llenamos de coraje”, dice Erni. “Patricio tuvo la idea de coreografiar -él siente mucha curiosidad por hacerlo-, pensamos en quiénes podíamos convocar, y recibimos respuestas positivas de todos, pero el calendario de Europa y Estados Unidos no siempre lo hace posible. Por suerte, esta gala tiene bailarines que representan a todo el país y eso habla del talento que hay en toda la Argentina”, señala el santafesino. “Por una razón o por otra, desde que me fui a Uruguay [con Julio Bocca, integró el Ballet del Sodre en Montevideo] nunca pude volver a bailar en la Argentina, y pasaron ocho años: ya era hora. Claro que estuvo la pandemia en el medio que nos sacó mucho tiempo, pero nos hizo llenarnos de ganas. Realmente es un sueño poder contar con este espacio, que nos hayan abierto la puerta del centro cultural más grande de Latinoamérica; acá toda la gente está muy entusiasmada, nos tratan con mucho respeto y cariño, y desde el primero hasta el último se está moviendo para que salga fantástico. Como bailarín no puedo pedir nada más; el domingo, cuando termine, será una de las noches más especiales de mi vida. He bailado en Europa y mucho en los Estados Unidos, pero no hay nada como la casa de uno, nuestro país; bailar para nuestras familias y amigos, los que te vieron crecer desde muy chiquitos. De verdad que el corazón late muy fuerte”.

Lucas Erni y Paloma Livellara durante uno de los ensayos de "Repatriados" esta semana en la Cúpula del CCK Manuel Pose Varela

Desde el punto de vista del público esta es una oportunidad para conocer y descubrir caras nuevas, algunos artistas ya con firmes carreras, forjadas en una década de trabajo; otros, en el momento justo de pegar el gran salto a la vida profesional. Además de Di Stabile y Erni, en las funciones estarán Paloma Livellara (en plena mudanza de Montecarlo a Nueva York), Matías Oberlin, Emiliano Torres y Azul Ardizzone (tres valores de la escudería de Hamburgo), Camila Ferrera (integrante del cuerpo de baile del American Ballet Theatre) y Bárbara Brigatti (del Ballet Nacional de Portugal), entre otros. Harán un programa dinámico y bien variado, que incluye desde pas de deux del repertorio clásico (por ejemplo, abrirán con Las llamas de París y cerrarán con El Corsario) y neoclásico hasta obras nuevas creadas especialmente para esta ocasión.

¿Quién es quién?

Lucas Erni

La historia de “el gaucho santafesino que fue de Santo Tomé al Golden Gate en un salto de ballet”, como se titulaba una larga nota sobre su historia publicada en este diario hace dos años, tiene nuevos capítulos. En un breve resumen de su biografía no puede faltar su formación inicial en Santa Fe con María Trabalón (madre del primer bailarín Edgardo Trabalón) ni el momento en el que en 2010 conoció a Raquel Rossetti, quien lo llevaría al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y sería, desde entonces, maestra y depositaria de toda su confianza. Lucas Erni fue finalista en el prestigioso concurso Prix de Lausanne, solista en el Ballet Nacional del Sodre, de Uruguay, y tras un paso por el Sarasota Ballet, se incorporó en 2017 en el Ballet de San Francisco, desde donde tras seis temporadas volvió a pegar el gran salto... al otro lado del Atlántico. Así en 2023, inició un nuevo ciclo en Europa, donde se prepara ahora para comenzar su primera temporada como solista en la compañía estatal de Düsseldorf, Alemania.

Paloma Livellara

Alumna de la maestra Bárbara Yacovone en San Martín, de donde es oriunda, estudió durante cinco años en el ISA del Teatro Colón y desde 2019 continuó su formación y perfeccionamiento en Mónaco, en la academia Princess Grace de Montecarlo, de la que acaba de egresar. Paloma fue noticia a comienzos de este año cuando con 18 años ganó el prestigioso Prix de Lausanne: dejó boquiabiertos al jurado, a la audiencia presente en la sala y a una gran comunidad que siguió a través de las redes sociales cada instancia del certamen. De todas las ofertas de trabajo que le ofrecieron, la argentina eligió sumarse al ABT Studio Company, la compañía estadounidense que prepara a bailarines excepcionalmente prometedores (de 17 a 21 años) que están en la transición de estudiante a artista profesional y oficia de semillero de la compañía mayor, el ABT. Por eso en las próximas semanas se instalará en Nueva York, una decisión que por estos días la llena de “ansiedad y expectativas”, confiesa, estirando las piernas en el suelo de la Cúpula del CCK, muy cerca de Pato, su compañero de escuela a los once años en el Colón (”cada vez que la miro a los ojos somos los mismos dos nenes”). En la gala de mañana interpretará, justamente, una de las variaciones que le valieron el reconocimiento en Suiza: el solo de danza contemporánea de Christopher Wheeldon sobre la canción You Turn Me on I’m a Radio de Joni Mitchell. Tres minutos que ya hacen de la gala un imperdible.

Azul Ardizzone, ungida por John Neumeier como "la Julieta más joven de la historia", a los 16 años es hoy un exponente de "la generación que viene" Manuel Pose Varela

Azul Ardizzone

A los 15 años se convirtió en la Julieta más joven de la historia: su nombre dio la vuelta al mundo el año pasado cuando, antes de retirarse, el gran John Neumeier la eligió para su versión del clásico de Shakespeare en Hamburgo: serás mi última Julieta, y la más joven, le dijo. Desde entonces, todo cobró otra perspectiva. Azul todavía era alumna de la escuela de la compañía alemana (a la que llegó tras su paso por el ISA Teatro Colón y formándose de forma particular con Silvina Vaccarelli y Anabella Tuliano), pero inmediatamente fue vista como una gran promesa para la danza argentina. Ahora, un año después, la chica de San Jerónimo Norte, Santa Fe, hará en el CCK el pas de deux de la habitación con Emiliano Torres. Todos los que la vieron por video en esas reproducciones que aumentaban exponencialmente en las redes sociales podrán comprobar en vivo las condiciones y la sensibilidad de una bailarina que tiene aún toda la carrera por delante. Además, en la gala Repatriados participará de Mente, creación de Di Stabile que tiene como invitados a los bailarines del Teatro Colón Jiva Velázquez y Caterina Stutz, un grupo de estudiantes del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, Andrea Pollini y la cantante Majo Chicar.

Tras una década de vida profesional en el Ballet de Hamburgo, Matías Oberlin es, a los 28 años, primer bailarín de la compañía Gentileza

Matías Oberlin

Como las coincidencias existen y, dicen, “el mundo es un pañuelo”, Matías Oberlin también llegó a conquistar Europa desde su San Jerónimo Norte natal. A los 28 años es principal dancer del Ballet de Hamburgo, compañía que integra hace ya una década, durante la cual ascendió escalón por escalón. “Cosas de pueblo chico”, con Azul se conocían antes de viajar a Alemania. Por cortesía de John Neumeier, estará este domingo bailando con Emiliano Torres Simple song. “Nuestros artistas argentinos lograron conseguir derechos de obras que no se ven en la Argentina, derechos carísimos que estos coreógrafos les confiaron por su demostrado talento”, subraya Di Stabile como otro atractivo de la programación. Lo mismo ocurre con el pas de deux final del ballet Sylvia, que Matías bailará con Ida-Sofia Stempelmann. En el Teatro Coliseo, en 2018, participó de una gala llamada Evolution que también “repatrió” a varios argentinos por el mundo. Entonces, el público local vio a Matías en otras dos obras con el sello de Neumeier, el Adagietto de Mahler y un fragmento de su famosa Dama de las camelias.

Por el tiempo que dure el "pas de deux del dormitorio", Emiliano Torres y Azul Ardizzone serán Romeo y Julieta Gentileza

Emiliano Torres

Integrante del dream team de Hamburgo desde 2017, Emiliano Torres nació en 1996 en Paraná, Entre Ríos, y comenzó a prepararse para su carrera profesional en el exterior de muy joven en la escuela del Houston Ballet. Además de las dos obras ya mencionadas, en su presentación en Buenos Aires interpretará Preludes, con su pareja, la alemana Ida-Sofia Stempelmann, también por cortesía de la John Neumeier Foundation.

Bárbara Brigatti ensaya una miniatura coreográfica que será su carta de presentación para el público de Buenos Aires, su ciudad: "La muerte del cisne" Manuel Pose Varela

Bárbara Brigatti

A los 22 años, Bárbara Brigatti ya lleva la mitad de su vida fuera del país. Hace esta cuenta mientras calienta el cuerpo a un lado del tapete en la Cúpula del CCK donde están ensayando sus compañeros. Hablar de su historia la emociona, se le entrecorta la voz cuando dice cuánto extraña a su familia y lamenta si alguien observa que su castellano porteño tiene un acento extranjero algo indefinido. Pero ahora está cerca y será la primera vez que baile para el público local en un gran escenario. Vaya si podrá lucirse: en solitario, hará esa miniatura coreográfica que encandila a todo espectador, La muerte del cisne. Su biografía reseña que comenzó sus estudios de danza en Arte y Cultura, que en 2013 ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y que tres años más tarde se fue con una beca a continuar sus estudios en la Academia de Ballet de la Ópera Estatal de Viena, donde posteriormente integró la compañía. En 2023 se incorporó al cuerpo de baile del Ballet Nacional de Portugal.

Aunque su documento registra que nació en Nueva Jersey, Camila Ferrera se siente argentinísima; integrante del cuerpo de baile del ABT, hará su debut en Buenos Aires con "Repatriados" Manuel Pose Varela

Camila Ferrera

Hija de una maestra de ballet tucumana y un diseñador gráfico cubano, Camila Ferrera se declara argentina por más que su documento indicque su fecha y lugar de nacimiento en 1996 en los Estados Unidos. “Me crie escuchando las canciones de María Elena Walsh -cuenta-; las facturas, los chocolates y los caramelos, los quiero argentinos; mi vida siempre fue con empanadas y frijoles”, suma ejemplos a una larga lista que demuestra su filiación afectiva y cultural con el país donde vivió tres o cuatro años cuando era muy chiquita. Después, con el cambio de siglo, se volvió de Tucumán al Nueva Jersey natal y empezó su derrotero con la danza, formándose en la School of American Ballet, que le permitió foguearse en sus primeras actuaciones con el New York City Ballet; en la Joffrey Studio Company y luego en la compañía principal de Chicago, así como en Indianápolis. Todo esto antes de unirse al cuerpo de baile del ABT, que integra desde marzo de 2022. En su primera actuación en la Argentina, Camila abrirá la gala a dúo con Lucas Erni en Las llamas de París y también bailará un solo de Balanchine: My one and only.

Leonel Galeppi Lopez, durante una clase en el estudio del Ballet juvenil de Quilmes donde se forma con la maestra Ariadna Costantini Hernan Zenteno - La Nacion

Leonel Galeppi

Si la historia y la destreza de Leonel Galeppi Lopez conquistó a todos el año pasado, cuando a los once años se preparó en mente, cuerpo y alma para una experiencia en la escuela de la Ópera de París, ahora que ya cumplió los dos doce seguramente sorprenderá doblemente en el escenario. “León”, como lo llaman los más cercanos, acaba de volver de su segundo verano en Francia, donde tiene a disposición un lugar para sumarse como alumno regular de la exigente escuela de formación. Asoma una estrella en el futuro de la danza argentina. Mañana, en el CCK, participará de Piezas al piano, una creación de Di Stabile, con música de Silvina Rouco, que quiere representar un simbólico “pase de antorcha”. Es para destacar también en este segmento la participación de Maricel De Mitri, a quien siempre es un placer volver a ver bailar.

El bailarín Patricio Di Stabile, con 22 años, imagina su futuro del otro lado del escenario: "Quiero ser coreógrafo y director, ya estoy escribiendo mis obras para el día de mañana" Manuel Pose Varela

Patricio Di Stabile

Formado en la escuela del Teatro Colón y en los Estados Unidos -con una beca en la Ballet Academy East y con su maestro Willy Burmann-, luego de bailar en la Argentina de manera independiente y en el Ballet de Tucumán, en 2022 se mudó a Estados Unidos (de Miami a Sierra Nevada). La que terminó fue su última temporada en la compañía de danza contemporánea Wonderbound de Denver. “En estos días, mientras preparábamos este sueño en el CCK, me llegó un mensaje confirmándome una gira internacional con un espectáculo sobre El principito, así que termina la gala y me voy a Marsella a comenzar los ensayos”, cuenta entusiasmado. Con este show del Broadway Entertainment Group, para el que audicionó online, empezó a entrenarse con arneses para colgarse y soñar con ponerse pronto la cabellera rubia con rulitos del entrañable personaje creado por Saint Exúpery. En la gala de este fin de semana, además de bailar, Di Stabile debuta como director y productor, lo que sueña hacer de su futuro en las artes escénicas. “Ojalá esta gala de Repatriados sea la primera de muchas”.

Para agendar

Repatriados, gala de ballet en el CCK. Domingo 4 de agosto, a las 17 y a as 20. Entradas gratuitas en la página web del centro cultural (requiere reserva previa). Completado el formulario, el público deberá presentarse a partir de las 14 y hasta una hora antes del inicio de la función en los mostradores de planta baja para retirar los tickets físicos.